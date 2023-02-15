В России снимут фильм о группе "Иванушки International"

Выход картины в кинотеатрах запланирован на март 2024 года

15 февраля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В России снимут комедию о группе "Иванушки International" под рабочим названием "Тур с Иванушками".

"Съёмки мы должны начать в августе-сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведём переговоры, проект на стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года", – рассказал собеседник ТАСС.

Съёмки будут проходить в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

Предполагается, что картина выйдет в прокат в 2024 году, а у участников группы будут камео.