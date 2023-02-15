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В России снимут фильм о группе "Иванушки International"

Выход картины в кинотеатрах запланирован на март 2024 года

15 февраля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В России снимут комедию о группе "Иванушки International" под рабочим названием "Тур с Иванушками".

"Съёмки мы должны начать в августе-сентябре. В апреле будет финальный кастинг. Ведём переговоры, проект на стадии сборки. Кинорелиз, если успеем, сделаем к 7 марта следующего года", – рассказал собеседник ТАСС.

Съёмки будут проходить в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи.

Предполагается, что картина выйдет в прокат в 2024 году, а у участников группы будут камео.

Комментарии 6

  • Неприменно на Алтае! Щас все на Алтае принято снимать... И успех тогда обеспечен!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а у участников группы будут камео___ это что за новомодное словечко? по -русски как-то можно?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а у участников группы будут камео___ это что за новомодное словечко? по -русски как-то можно?================этому "новомодному словечку" более 50 лет уже, если не знаешь, что это - гугл в помощь.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Сами себя будут играть, чуток подмолодят...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • если не знаешь, что это - гугл в помощь.__________ =Умные слова, заимствованные из других языков, призваны сразить окружающих интеллектом говорящего или пишущего= смешно))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • =Умные слова, заимствованные из других языков, призваны сразить окружающих интеллектом говорящего или пишущего= смешно))___это я к тому, что тут по-русски-то порой пишут как попало, а тут специфическое словечко замастырили
    16 февраля, Гость   Ответить
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