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В России снимут сериал о Владимире Маяковском и Лиле Брик

Он будет состоять из восьми серий

16 апреля 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Маяковский в 1920 году / Фото: "Википедия"
Владимир Маяковский в 1920 году / Фото: "Википедия"

В России снимут биографический сериал о поэте Владимире Маяковском и его возлюбленной Лиле Брик. Он будет состоять из восьми часовых серий.

Как сообщают "Новости кинопроизводства", проект получил название "Маяковский. Как я встретил Лилю". Готовит сериал VAM Studio по сценарию Марии Петерс.

Кто сыграет главные роли, пока неизвестно.

Канал напоминает, что в апреле 2023-го студия Горького также анонсировала полнометражный фильм "Закованные льдом" о Маяковском и Брик, но с тех пор о нем не было никакой информации.

культура Кино

Комментарии 4

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Гость

17:45:41 16-04-2024

Страшно представить как изобразят Маяковского.

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Пузырек

18:27:16 16-04-2024

Гость (17:45:41 16-04-2024) Страшно представить как изобразят Маяковского. ... В смысле как это соответствует семейным ценностям и шведской семье? А по-моему каждый имеет право на личную жизнь

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Гость

07:03:40 17-04-2024

Гость (17:45:41 16-04-2024) Страшно представить как изобразят Маяковского. ...
Что ж вы такие пугливые, барнаульцы?

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Гость

19:46:02 16-04-2024

Любителям копаться в чужом грязном белье. Лучше бы не трогали Маяковского.

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