В России снимут сериал о Владимире Маяковском и Лиле Брик

Он будет состоять из восьми серий

16 апреля 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Маяковский в 1920 году / Фото: "Википедия"

В России снимут биографический сериал о поэте Владимире Маяковском и его возлюбленной Лиле Брик. Он будет состоять из восьми часовых серий.

Как сообщают "Новости кинопроизводства", проект получил название "Маяковский. Как я встретил Лилю". Готовит сериал VAM Studio по сценарию Марии Петерс.

Кто сыграет главные роли, пока неизвестно.

Канал напоминает, что в апреле 2023-го студия Горького также анонсировала полнометражный фильм "Закованные льдом" о Маяковском и Брик, но с тех пор о нем не было никакой информации.