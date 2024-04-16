В России снимут сериал о Владимире Маяковском и Лиле Брик
Он будет состоять из восьми серий
16 апреля 2024, 17:00, ИА Амител
Владимир Маяковский в 1920 году / Фото: "Википедия"
В России снимут биографический сериал о поэте Владимире Маяковском и его возлюбленной Лиле Брик. Он будет состоять из восьми часовых серий.
Как сообщают "Новости кинопроизводства", проект получил название "Маяковский. Как я встретил Лилю". Готовит сериал VAM Studio по сценарию Марии Петерс.
Кто сыграет главные роли, пока неизвестно.
Канал напоминает, что в апреле 2023-го студия Горького также анонсировала полнометражный фильм "Закованные льдом" о Маяковском и Брик, но с тех пор о нем не было никакой информации.
17:45:41 16-04-2024
Страшно представить как изобразят Маяковского.
18:27:16 16-04-2024
Гость (17:45:41 16-04-2024) Страшно представить как изобразят Маяковского. ... В смысле как это соответствует семейным ценностям и шведской семье? А по-моему каждый имеет право на личную жизнь
07:03:40 17-04-2024
Гость (17:45:41 16-04-2024) Страшно представить как изобразят Маяковского. ...
Что ж вы такие пугливые, барнаульцы?
19:46:02 16-04-2024
Любителям копаться в чужом грязном белье. Лучше бы не трогали Маяковского.