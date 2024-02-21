О группе The Beatles снимут четыре художественных фильма

Все части планируют выпустить в течение 2027 года

21 февраля 2024, 08:46, ИА Амител

Памятник группе The Beatles в Ливерпуле / Фото: unsplash.com

Режиссер фильмов "Красота по-американски" и "007: Спектр" Сэм Мендес снимет четыре байопика о группе The Beatles, сообщает Deadline.

Картины будут сюжетно связаны между собой и каждая из них расскажет о конкретном участнике коллектива и раскроет историю с его точки зрения.

Производством фильмов занимаются Apple и Sony Pictures Entertainment. Сейчас идет набор сценаристов, а выпустить все части планируют в течение 2027 года.

В ноябре 2023-го вышла последняя песня группы The Beatles с вокалом Джона Леннона, который был убит в 1980-м.