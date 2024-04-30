В России снизилась заболеваемость коронавирусом, заявили в оперштабе
За последнюю неделю в больницы поступило 2353 зараженных
30 апреля 2024, 17:25, ИА Амител
COVID-19 / Фото: unsplash.com
Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился на 5,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
По информации специалистов, за последнюю неделю в стране госпитализировали 2353 зараженных ковидом, что на 2,4% меньше, чем неделей ранее.
Также выздоровели 16 538 человек (-6,6%), еще 69 – скончались.
23:13:55 30-04-2024
Мало тестируют. Не тестируют даже при прямом контакте с ранее подтвержденным
10:31:40 02-05-2024
это что, теперь и митинги разрешат? )))