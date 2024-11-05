В России снизились выдачи ипотеки на четверть

Средний размер ипотеки составил 4,4 млн рублей

05 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В октябре российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 280 млрд рублей. Это на четверть меньше, чем в сентябре, сообщают "Известия".

В целом по итогам десяти месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей, что на треть меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Сократился средний "чек" ипотеки: по итогам октября он составил 4,4 млн рублей. Это на 440 тысяч рублей меньше, чем в начале 2024 года.

Эксперты отмечают, что структура рынка недвижимости меняется. Если раньше большая часть сделок проходила с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку. На рынке вторичного жилья купля-продажа проходит в основном за наличные, либо в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой.