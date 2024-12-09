Индексация составит 13,2%

09 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Работникам российских бюджетных организаций проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.

"В соответствии с принятым бюджетом зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года", – заявила депутат.

На 13,2% также поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работникам лесных хозяйств.

Бессараб подчеркнула, что судьи, депутаты и сенаторы в этот список не входят.