В России сотрудникам бюджетных организаций повысят зарплаты с 1 января 2025 года
Индексация составит 13,2%
09 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Работникам российских бюджетных организаций проиндексируют зарплаты на 13,2% с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Светлану Бессараб.
"В соответствии с принятым бюджетом зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года", – заявила депутат.
На 13,2% также поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работникам лесных хозяйств.
Бессараб подчеркнула, что судьи, депутаты и сенаторы в этот список не входят.
08:33:30 09-12-2024
Опять скорая пролетает. Мы ж не бюджетники....
08:46:20 09-12-2024
Бедный фельдшер (08:33:30 09-12-2024) Опять скорая пролетает. Мы ж не бюджетники....... Коммерческую "скорую" нужно организовывать. А что остаётся?
10:04:43 09-12-2024
Бедный фельдшер (08:33:30 09-12-2024) Опять скорая пролетает. Мы ж не бюджетники....... читаем внимательно источники:
АМИК пишет:
"Есть два показателя – размер заработной платы и совокупный доход медицинского работника. Ряд социальных выплат не попадает в заработную плату, но серьезным образом повышает уровень оплаты труда", – отметил Попов.
Например, средний уровень зарплаты врача в крае – около 78 тысяч рублей. К этому добавляются еще и социальные выплаты. В частности, в районах плюс 50 тысяч рублей для врачей.
Получается, что врачи в наших ЦРБ в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей. Такой совокупный доход", – подчеркнул министр.
"Есть еще различные краевые доплаты. С их учетом совокупный доход медработников в сравнении с 2023 годом вырос как минимум в два раза", – указал Попов.
вы чё, совсем офигели?
12:11:36 09-12-2024
Бедный фельдшер (08:33:30 09-12-2024) Опять скорая пролетает. Мы ж не бюджетники....... Не грустите так, остальным тоже не добавят, это опять разговоры.
08:57:11 09-12-2024
Выдача на руки поднимется на 13..., или только оклад!?
Скорее всего оклад...!
А оклады у всех мизерные! Что сама з/п реально поднимется процента на 2-3...!
Вот где популизм...!?
09:23:15 09-12-2024
а каким именно госслужащим? интересно, а региональным и муниципальным служащим это будет или только по федералам
09:38:31 09-12-2024
Вроде вот недавно повышали
09:52:34 09-12-2024
Охотно верим. Как всегда главному бухгалтеру на 30 , остальным на 2 процента. В учреждениях минсоцзащиты края например такое любят.
09:58:07 09-12-2024
Тор (09:52:34 09-12-2024) Охотно верим. Как всегда главному бухгалтеру на 30 , остальн... верно!!!!!!!!так и есть!!!!!!!
09:54:15 09-12-2024
Как то мутно. Где пруфы? В высшей школе, например в политехе поднимут? А то там работать некому будет скоро.
12:05:36 09-12-2024
Гость (09:54:15 09-12-2024) Как то мутно. Где пруфы? В высшей школе, например в политехе... А ваш политех что производит?
11:58:35 09-12-2024
Как-то без конкретики. Поэтому навевает, что скорее всего только федералам. А на региональных "денег нет, но вы держитесь".
18:53:52 09-12-2024
Гость (11:58:35 09-12-2024) Как-то без конкретики. Поэтому навевает, что скорее всего т...
Ага, также повысят как и с сентября на 10%
19:33:30 09-12-2024
Отчётливо написано -бюджетникам. Муниципалы и федералы идут отдельно.Хорошо конечно 13.2 %, , а почему же пенсионерам на 7, 3 %?Где вообще справедливость?Правительство края ответьте на вопрос.