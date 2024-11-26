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Зарплаты на стройках в России выросли из-за нехватки мигрантов

Получать рабочие стали в три раза больше

26 ноября 2024, 15:16, ИА Амител

Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1324057
Строитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1324057

В 2024 году зарплаты на стройках в России выросли в три и более раз. Вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко объяснил это нехваткой мигрантов, сообщают "Ведомости".

Федорченко заявил, что зарплаты повышают из-за оттока рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс и ужесточения миграционной политики. Еще одна причина – ослабление рубля, что делает работу невыгодной для приезжих специалистов.

Зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов сообщил, что на стройках не хватает более 300 тысяч человек. Замещение иностранной рабочей силы российскими рабочими невозможно, отметил президент ассоциации "Национальное объединение строителей" Антон Глушков.

Удорожание труда приводит к росту себестоимости жилья. С начала года зарплаты строителей увеличились на 35% из-за кадрового голода. Наиболее активно росли зарплаты инженерно-технических сотрудников в строительстве и квалифицированных рабочих в промышленности – на 12,5 и 12,3% соответственно. В топ специальностей с быстрорастущими зарплатами также вошли инженерно-технические работники в промышленности и сотрудники транспорта и логистики.

зарплаты

Комментарии 7

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Гость

15:41:05 26-11-2024

В 2024 году зарплаты на стройках в России выросли в три и более раз. ////С начала года зарплаты строителей увеличились на 35% из-за кадрового голода//// Они понимают, что 35% это не в 3 раза? Теперь понятно как у них складывается себестоимость м2, рандомно))

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Гость

16:20:50 26-11-2024

Гость (15:41:05 26-11-2024) В 2024 году зарплаты на стройках в России выросли в три и бо... В любом случае увеличение зарплаты благо для работающих.

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Гость

16:38:37 26-11-2024

Вон кто разогнал инфляцию и съел все яйца

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Гость

18:07:25 26-11-2024

ну и какую долю от стоимости продажи составляют зарплаты рабочих? 10% или меньше?

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Гость

18:36:32 26-11-2024

Гость (18:07:25 26-11-2024) ну и какую долю от стоимости продажи составляют зарплаты раб... Одной десятой не наберётся

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Алексин

18:40:26 26-11-2024

Ну кто бы сомневался, пока работали черные платили меньше а хозяева себе лишнее забирали, а как черноту убрали так работать стало некому и сразу ЗП повысили.

Ведь хозяева больше не смогут купить себе лексусы и прочие дорогие машинки.

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Гость

10:08:47 27-11-2024

Об этом и шла речь. А зарплаты на стройках влияют и на зарплаты в других местах

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