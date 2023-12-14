Инициаторы хотят отказаться от оскорбительного термина "инфоцыгане" в пользу слова "инфоскамер"

14 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России создадут ассоциацию инфобизнеса, которая определит стандарты его работы на рынке. С такой инициативой выступили представители отрасли, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул". Пока он остается в "серой" зоне, чем пользуются мошенники и недобросовестные тренеры.

Проект инициативной группы по созданию ассоциации инфобизнеса поддержала партия "Новые люди". В чем суть задумки? Как рассказал депутат Госдумы от этой партии, руководитель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, задача – создать реестр качественных курсов и мастер-классов, которые получили положительные отзывы как со стороны экспертного сообщества, так и от клиентов.

Сооснователь IТ-платформы "Мегакампус" и глава ассоциации инфобизнесменов Григорий Аветов подчеркнул, что сейчас в индустрии заняты 150 тысяч человек. Отрасль оценивается в 120 млрд рублей и растет почти на 100% в годовом выражении.

Разумеется, существуют люди, желающие откусить от этого пирога, предоставляя некачественные услуги, – сейчас таких называют "инфоцыгане". Но инициаторы создания ассоциации предлагают заменить это слово на "инфоскамер". Это будет не оскорбляющим честь и достоинство этноса термином.

Отметим, что законопроект о возврате денег за некачественный контент несколько месяцев назад в Госдуму внесла партия "Новые люди". А теперь вместе с представителями ассоциации инфобизнеса они его будут дорабатывать, чтобы исключить или минимизировать потребительский терроризм.

"Первый съезд ассоциации запланирован на 8 декабря. К этому времени инициативная группа должна будет подготовить все учредительные документы о создании НКО. А к марту, предполагается, что ассоциация выпустит всероссийский рейтинг информационного бизнеса, в котором будет публиковать и "инфоскамеров", – рассказывал ранее Демин.