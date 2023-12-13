Организаторы рассказали о пользе алтайских бизнес-сообществ

Подобные организации все чаще возникают как в России, так и в Алтайском крае

13 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России и Алтайском крае появляется все больше бизнес-сообществ – в них предприниматели делятся друг с другом опытом и решают актуальные для себя вопросы. Один из таких теперь есть и в нашем регионе – Алтайское бизнес-сообщество. Его руководитель Маргарит Агекян рассказала "Бизнес ФМ Барнаул", какую конкретную пользу приносят подобные организации.

"Бизнес-сообщество – это такая большая платформа для развития. В сообществе сосредоточено большое количество ресурсов и возможностей, и каждый берет то, что ему нужно. Кому-то нужна инсайдерская информация. Кому-то нужны контрагенты, партнеры. Кто-то приходит, потому что понимает: чтобы расти, нужно находиться в обществе людей, которые регулярно работают над своим ростом", – рассказала она.Сейчас в сообществе уже 100 участников. При этом предприниматель Ольга Бажина только недавно открыла и свое бизнес-сообщество. Ей оказалось интересно делиться опытом именно с молодыми предпринимателями: ведь одному начинать страшно, а группа более опытных единомышленников – это весомая поддержка.

"Я действующий предприниматель, в бизнесе я уже больше 13 лет, и тут пришла идея помогать и развивать, делиться тем, что я знаю, потому что мне было в свое время тяжело начинать. Я вообще не из бизнеса, но у меня был человек, на которого я могла положиться и который мне всегда даст совет", – рассказала Бажина.

Объединяющей особенностью сообщества, по словам Агекян, является разнопрофильность. Так, промышленник может научить строителя оптимизировать управление ресурсами и снизить издержки, а нестандартное решение проблемы позволяет выгодно выделиться среди конкурентов.

При этом экономическую нестабильность в стране и мире организатор бизнес-комьюнити призывает оценивать как возможность, а не как проблему. По словам Бажиной, бизнес-клубы актуальны не только из-за наличия проблем, а из-за того что ситуация на рынке меняется очень быстро, а вызовов довольно много.

В программу предпринимательницы входят нетворкинги, инвестиционный клуб, в ближайшее время планируется деловое путешествие.

Агекян также поделилась своими форматами работы – обсуждение сложных тем с приглашенными экспертами, выход на предприятия, совместные занятия спортом. Запустили и формат "клуб в клубе" – это группы, которые объединяют участников с релевантным масштабом бизнеса.

По словам предпринимательниц, о конкуренции говорить не приходится. Разные сообщества заточены под разные цели. К тому же один бизнесмен может состоять сразу в нескольких клубах – а чем их больше, тем лучше развивается в нашем Алтайском крае деловая среда.