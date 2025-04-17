В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире
Исследования на добровольцах с "Афотидом" разрешено проводить в семи клинических центрах
17 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в России препарата от рака под названием "Афотид". Об этом сообщает РИА Новости.
Министерство подало иск к подмосковной компании "Лина М" и потребовало расторгнуть госконтракт от 2014 года стоимостью 150 млн рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). Также с фирмы потребовали взыскать свыше 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей за пользование чужими деньгами. Утверждается, что просрочка четвертого этапа НИОКР превысила шесть лет, а его цель не достигнута.
"При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания", – говорится в постановлении суда.
Препарат уже применяется для лечения рака у добровольцев. Его безопасность была доказана исследованиями. Клинические испытания с "Афотидом" разрешено проводить в семи клинических центрах.
12:14:01 17-04-2025
И сколько он стоит?
09:25:03 18-04-2025
Гость (12:14:01 17-04-2025) И сколько он стоит?... СМСками всей страной собирать будем
12:23:33 17-04-2025
Вылеченные пациенты должны признавать препарат, а не суд.
12:29:02 17-04-2025
очень интересное лекарство, если по мнению министерства "просрочка четвертого этапа НИОКР превысила шесть лет, а его цель не достигнута"
13:07:56 17-04-2025
От какого конкретно вида рака?
13:22:31 17-04-2025
Проблема при изготовлении лекарств, это дозировка. Если мы аспирин не можем подогнать к мировому уровню, о каких раках может идти речь?
21:45:26 17-04-2025
Гость (13:22:31 17-04-2025) Проблема при изготовлении лекарств, это дозировка. Если мы а... что не так с аспирином?
09:40:52 18-04-2025
Не верю в чудеса. Особенно - в российской медицине, особенно "не имеющие аналогов в мире".. Просто кто-то очень серьёзный дал указание на принятие судом соответствующего решения. И это всё.