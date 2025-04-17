В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Исследования на добровольцах с "Афотидом" разрешено проводить в семи клинических центрах

17 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

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Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в России препарата от рака под названием "Афотид". Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство подало иск к подмосковной компании "Лина М" и потребовало расторгнуть госконтракт от 2014 года стоимостью 150 млн рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). Также с фирмы потребовали взыскать свыше 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей за пользование чужими деньгами. Утверждается, что просрочка четвертого этапа НИОКР превысила шесть лет, а его цель не достигнута.

"При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания", – говорится в постановлении суда.

Препарат уже применяется для лечения рака у добровольцев. Его безопасность была доказана исследованиями. Клинические испытания с "Афотидом" разрешено проводить в семи клинических центрах.