В России средняя стоимость ипотеки превысила 30%
Переплата за весь срок кредита может оказаться семикратной
26 ноября 2024, 14:30, ИА Амител
Средняя стоимость ипотеки в России превысила отметку 30%. За весь срок жилищного кредита возможна семикратная переплата, а ежемесячный платеж может достигать 150-300 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".
"Минимальный порог стоимости ипотеки вырос на 1,3% за месяц – до 27,5%, следует из данных на сайтах банков. У половины участников рынка из топ-10 показатель начинается от 28%. При этом верхняя граница полной стоимости кредита (ПСК) сейчас в среднем составляет 33,4%", – уточнили в газете.
По словам экспертов, за последние три года размер ежемесячного платежа вырос примерно в четыре раза. На это повлияло увеличение ключевой ставки и удорожание жилья. В связи с чем новая недвижимость стала недоступной для заемщиков со средним доходом.
Так, переплата по ипотеке на сумму 10 млн рублей (с учетом первоначального взноса 2 млн рублей) на срок 25 лет с ПСК 30% составит 65 млн рублей. Итоговая сумма, которую выплатит заемщик, превысит стоимость жилья в 7,5 раза.
Специалисты заявляют, что рынок ипотеки сейчас заморожен непосильными ставками. Отрасль поддерживают только льготные программы, на которые приходится значительная часть выдач. Однако банки вновь столкнулись с дефицитом лимитов по ним.
14:34:21 26-11-2024
Очень хорошая новость. Нужно брать, пока ипотека не стала 50%)))
14:41:56 26-11-2024
У кого есть родственники учителя, врачи айтишники, можно к ним обратиться . Учителям и врачам летом собираются сделать льготную ипотеку. Есть семейная ипотека.
15:08:03 26-11-2024
Гость (14:41:56 26-11-2024) У кого есть родственники учителя, врачи айтишники, можно к н... Будет всего процентов 28-29
16:31:31 26-11-2024
Гость (15:08:03 26-11-2024) Будет всего процентов 28-29... "Размер фиксированной ставки может составить 12%. Такая программа будет действовать в экспериментальном режиме с 15 июля 2025 года до 1 февраля 2027-го."
Вчера писали.
14:50:02 26-11-2024
Если люди и сейчас не захотят рожать, нужны какие-то радикальные законодательные инициативы
15:09:33 26-11-2024
Гость (14:50:02 26-11-2024) Если люди и сейчас не захотят рожать, нужны какие-то радикал...
Думаете, что дойдёт до законодательно утвержденного планового по графику насильного спаривания?
18:14:19 26-11-2024
Гость (15:09:33 26-11-2024) Думаете, что дойдёт до законодательно утвержденного план... Осеменение😂😂😂
15:01:25 26-11-2024
Государство поднимает ключевую ставку. Банки берут кредиты у государства под процент ключевой ставки, накидывают свой процент, и под него дают людям ипотеку.
Итого, от семикратной переплаты, треть достанется банку, а две трети - государству. Правильно я рассуждаю?
15:09:00 26-11-2024
Гость (15:01:25 26-11-2024) Государство поднимает ключевую ставку. Банки берут кредиты у... Для статуса "иноагент" самое оно
15:06:54 26-11-2024
Запретить кредиты вообще!Без них и экономика поднимется,да и дышать легче будет.
15:13:57 26-11-2024
Гость (15:06:54 26-11-2024) Запретить кредиты вообще!Без них и экономика поднимется,да и... Ещё не плохо бы запретить писать глупости в интернете
15:24:27 26-11-2024
Почему-то вспомнилась ставка кредита при СССР в 1%.
15:44:20 26-11-2024
Ну и как это отразится на демографии, деткам придется жить с родителями как в добрые советские времена.
16:04:35 26-11-2024
Передайте Ильичу наи и 40% по плечу! Даже если 45% все равно мы будем брать!
16:08:21 26-11-2024
это что- то на богатом
09:07:38 27-11-2024
в среднем составляет 33,4%" --- в среднем. То есть значит и больше есть. И берут. Потому что наверное отдавать не собираются