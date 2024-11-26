В России средняя стоимость ипотеки превысила 30%

Переплата за весь срок кредита может оказаться семикратной

26 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Строящийся дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Средняя стоимость ипотеки в России превысила отметку 30%. За весь срок жилищного кредита возможна семикратная переплата, а ежемесячный платеж может достигать 150-300 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

"Минимальный порог стоимости ипотеки вырос на 1,3% за месяц – до 27,5%, следует из данных на сайтах банков. У половины участников рынка из топ-10 показатель начинается от 28%. При этом верхняя граница полной стоимости кредита (ПСК) сейчас в среднем составляет 33,4%", – уточнили в газете.

По словам экспертов, за последние три года размер ежемесячного платежа вырос примерно в четыре раза. На это повлияло увеличение ключевой ставки и удорожание жилья. В связи с чем новая недвижимость стала недоступной для заемщиков со средним доходом.

Так, переплата по ипотеке на сумму 10 млн рублей (с учетом первоначального взноса 2 млн рублей) на срок 25 лет с ПСК 30% составит 65 млн рублей. Итоговая сумма, которую выплатит заемщик, превысит стоимость жилья в 7,5 раза.

Специалисты заявляют, что рынок ипотеки сейчас заморожен непосильными ставками. Отрасль поддерживают только льготные программы, на которые приходится значительная часть выдач. Однако банки вновь столкнулись с дефицитом лимитов по ним.