Сбер вновь исчерпал лимиты по семейной ипотеке
Банк продолжает прием заявок
26 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266
Сбер вновь исчерпал лимиты по программе семейной ипотеки, сообщает ТАСС со ссылкой на "ДомКлик".
Банк при этом продолжает принимать заявки и перейдет к оформлению сделок, когда правительство выделит новые лимиты.
Записавшиеся на сделку до 25 ноября включительно получат кредиты в запланированные даты.
На прошлой неделе сенатор Ольга Епифанова рассказала, что летом 2025 года в России может появиться льготная ипотека для врачей, учителей и других госслужащих. Ее ставка составит 12%.
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