Сбер вновь исчерпал лимиты по семейной ипотеке

Банк продолжает прием заявок

26 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

Сбер вновь исчерпал лимиты по программе семейной ипотеки, сообщает ТАСС со ссылкой на "ДомКлик".

Банк при этом продолжает принимать заявки и перейдет к оформлению сделок, когда правительство выделит новые лимиты.

Записавшиеся на сделку до 25 ноября включительно получат кредиты в запланированные даты.

На прошлой неделе сенатор Ольга Епифанова рассказала, что летом 2025 года в России может появиться льготная ипотека для врачей, учителей и других госслужащих. Ее ставка составит 12%.