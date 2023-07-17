В России стали чаще завышать стоимость продуктов питания
ФАС уже разработала законопроект, который позволит проверять рост цен
17 июля 2023, 16:00, ИА Амител
В России резко возросло количество жалоб на завышение цен на продукты питания, рассказал "Известиям" заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.
"Наиболее высокими темпами дорожали плодоовощная продукция, сахар, рис, соль, чай, детское питание и другие товары", – отметил Пузыревский.
По его словам, многие участники рынка попросту занимались спекуляцией. К примеру, необоснованное завышение цен наблюдалось во время пандемии ковида.
В связи с этим ФАС разработала законопроект, который вводит специальный механизм, – при росте цены более чем на 30% начинается проверка. Документ уже направлен в правительство РФ.
"Если примут положительное решение, то, возможно, в сентябре законопроект будет внесен в Госдуму", – подчеркнул Пузыревский.
Ранее в России предложили создать магазины с фиксированными ценами, поскольку в торговых сетях массово завышают стоимость товаров.
16:29:03 17-07-2023
ПОСТОЯННО и СПЕКУЛЯТИВНО ПРЕСТУПНО под покровительством неолибарального правящего режима миллиардеров не устаналивающего умышленно верхний потолок наценок не более 5% на социально значимые продукты и предметы первой необходимости как это делают во всех развитых странах Мира.
16:54:00 17-07-2023
Гость (16:29:03 17-07-2023) ПОСТОЯННО и СПЕКУЛЯТИВНО ПРЕСТУПНО под покровительством неол... 5% от кого? от предыдущего спекулянта? так должны понимать, что их очередь будет. Или как в лекарствах, от производителя? Но тогда ежегодная регистрация, с невозможностью в течении года менять зарегистрированную производителем цену.
16:57:48 17-07-2023
Гость (16:29:03 17-07-2023) ПОСТОЯННО и СПЕКУЛЯТИВНО ПРЕСТУПНО под покровительством неол... так то ж в развитых страна Мира
17:06:08 17-07-2023
Старший велел не кошмарить бизнес. Так что хавпйте с наценочкой
19:33:01 17-07-2023
У нас вечно ищют виновных не там, переключают людей на конец цепи, а сами в сторонке белые и пушистые.