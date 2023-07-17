В России стали чаще завышать стоимость продуктов питания

ФАС уже разработала законопроект, который позволит проверять рост цен

17 июля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В России резко возросло количество жалоб на завышение цен на продукты питания, рассказал "Известиям" заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

"Наиболее высокими темпами дорожали плодоовощная продукция, сахар, рис, соль, чай, детское питание и другие товары", – отметил Пузыревский.

По его словам, многие участники рынка попросту занимались спекуляцией. К примеру, необоснованное завышение цен наблюдалось во время пандемии ковида.

В связи с этим ФАС разработала законопроект, который вводит специальный механизм, – при росте цены более чем на 30% начинается проверка. Документ уже направлен в правительство РФ.

"Если примут положительное решение, то, возможно, в сентябре законопроект будет внесен в Госдуму", – подчеркнул Пузыревский.

Ранее в России предложили создать магазины с фиксированными ценами, поскольку в торговых сетях массово завышают стоимость товаров.