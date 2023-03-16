После снижения цен на огурцы в России начали дорожать помидоры

Причём темпы роста цен на помидоры ускорились за неделю

16 марта 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России за неделю на 10% подешевели огурцы, однако на 7% выросли на цены на помидоры, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Огурцы, существенный рост цен на которые наблюдался в феврале, за семь дней стали дешевле ещё на 10%. На прошлой неделе стоимость в среднем по стране снизилась на 14,2%. В итоге за две недели огурцы подешевели почти на 25%.

"Темпы роста цен на помидоры ускорились до 6,8% после 5,8%, зафиксированных за период с 28 февраля по 6 марта", – отмечает издание.

Напомним, в феврале огурцы стали лидером подорожания среди потребительских товаров, прибавив в цене 53,6% за один месяц. Средние розничные цены на огурцы составляли 238,8 руб. за килограмм.