Радиационная "травма". Физик о последствиях для Алтая ядерных взрывов в Казахстане
Испытания на Семипалатинском полигоне могут еще аукнуться для нашего региона
07 ноября 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков
Всего за два десятилетия там провели более 300 мощнейших взрывов. Семипалатинский испытательный полигон, на котором проводили первый ядерный взрыв и многие другие испытания ядерных устройств, растянулся на 175 км с севера на юг и 115 км – с запада на восток. От границы Алтайского края до полигона приблизительно 150 км. Многие эксперты утверждают, что наш регион еще много лет будет ощущать "эхо" чудовищных атомных взрывов. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала amic.ru о том, действительно ли так опасны были эти взрывы для Алтайского края. Она уверена, что радиационная "травма" скажется на будущих поколениях жителей региона.
Взрывы влияют на поколение
Начиная с первого ядерного взрыва в СССР 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне провели не менее 468 ядерных испытаний (64% всех ядерных взрывов Советского Союза), в 60-е годы испытали первое термоядерное устройство и первую в мире водородную бомбу. Помимо наземных, на полигоне было осуществлено более 340 подземных взрывов: в вертикальных скважинах и в горизонтальных туннелях.
По словам Татьяны Андруховой, наибольший вред принесли радиоактивные облака от воздушных и наземных взрывов и газовая фракция от подземных испытаний, которые вышли за пределы полигона. В результате радиоактивное заражение разнеслось на огромную территорию.
"При ядерном взрыве возникает более 200 радиоактивных изотопов с разными периодами полураспада, у некоторых период полураспада составляет сотни лет. В Алтайский край их активно приносили господствующие ветра с территории Казахстана. При подземных испытаниях, конечно, дозы радиации были меньше. У нас неоднократно в крае проводили исследования их последствий. Именно благодаря этим исследованиям в регионе построили Диагностический медицинский центр и не только. Изучением, кстати, занимались сотрудники кафедры теоретической физики Алтайского государственного университета", – рассказала Татьяна Андрухова.
По словам доцента, семипалатинское "эхо" оказывает влияние, но не такое катастрофическое. В настоящее время концентрация долгоживущих изотопов на Алтае не превышает допустимый уровень. Однако результаты воздействия радиации дают основание полагать, что получившие радиационную "травму" передают мутационные изменения своему потомству. Взрывы на полигоне продолжают влиять на то поколение, которое не было свидетелем испытаний.
Историю с испытаниями замяли
Татьяна Андрухова вспомнила, как сотрудники АлтГУ фиксировали в 1989 году значительное увеличение естественного радиационного фона. За сутки до этого на Семипалатинском полигоне прошли очередные ядерные испытания. Ученые университета обратились к руководству крайкома партии, было проведено собрание, в котором участвовали сотрудники тогда еще физического факультета (теперь это Институт цифровых технологий электроники и физики. – Прим. ред.), а также партийные работники. В итоге эту историю замяли, мотивируя необходимостью длительных исследований для подтверждения и отслеживания динамики превышений радиационного фона.
"Это была эпоха развала СССР. К чему это я? Дело в том, что тогда в фойе, на окне (лицевой стороной на пр. Ленина) гостиницы "Центральная" было установлено цифровое табло, показывающее уровень радиации. Некоторые жители Барнаула и его гости пробовали приложить руку к стене и измерить свой радиационный фон. Был случай, к стеклу прижимали даже ребенка. Если бы барнаульцы, проделывавшие это, знали физику, изучали гражданскую оборону, то не совершали бы таких абсурдных действий", – уверена Татьяна Андрухова.
Напомним, начиная с первого ядерного взрыва в СССР 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне провели не менее 468 испытаний (64% всех ядерных взрывов Советского Союза). Там в 60-е годы испытали первое термоядерное устройство и первую в мире водородную бомбу. Помимо наземных, на полигоне было осуществлено более 340 подземных взрывов: в вертикальных скважинах и в горизонтальных туннелях.
Интервью на тему последствий ядерных испытаний для нашего региона с известным алтайским медиком Александром Лазаревым можно прочитать по ссылке.
07:43:19 07-11-2024
Подопытные кролики
09:00:21 07-11-2024
для кандидата физ-мат. наук, доцента кафедры АГУ - обывательско-кухонный бред...
09:10:05 07-11-2024
одноклассница с семьей попали под Чернобыль, приехали на родину отдышаться, на шее у всех датчики радиации, с которыми не расставались после трагедии...и вот оказались в центре Барнаула и вдруг у всех датчики ЗАПИЩАЛИ!!!!!! Я их встречаю, они в ужасе "Представляешь, датчики зашкаливают, у нас намного ниже, ..."" комментариев, как говорится, нет...
09:25:29 07-11-2024
тамара (09:10:05 07-11-2024) одноклассница с семьей попали под Чернобыль, приехали на род... как то слабо верится, что каждому бывшему под чернобылем выдавали датчики радиации. небольших/карманных размеров на тот момент выпускалось всего 2 вида, а с "чемоданами" на шее, вряд ли люди ходили. массовый выпуск компактных дозиметров начался после 88 года.
09:37:10 07-11-2024
Гость (09:25:29 07-11-2024) как то слабо верится, что каждому бывшему под чернобылем выд... И, кстати, они не пищали, а щёлкали.
12:32:09 07-11-2024
тамара (09:10:05 07-11-2024) одноклассница с семьей попали под Чернобыль, приехали на род... этой байке лет 20
09:41:32 07-11-2024
Что еще раз говорит что руководству СССР плевать было на людей. Построить ядреный полигон рядом с уникальной природой Алтая, лечебницей Белокуриха, девственными величавыми горами туристической зоны. Да еще и сбрасывают ступени с гептилом на Алтай в котором шибко развито медовое мохнатоводство. Полный треш
12:33:22 07-11-2024
Гость (09:41:32 07-11-2024) Что еще раз говорит что руководству СССР плевать было на люд... тут ракетчики гиптилом протравили на 500 лет вперед и ступени падающие , так что какая разница то?!
16:11:07 07-11-2024
Гость (12:33:22 07-11-2024) тут ракетчики гиптилом протравили на 500 лет вперед и ступен... Гептил на воздухе разлагается почти моментально, так что в упавших баках его тупо нет. Не нагнетайте.
16:14:22 07-11-2024
Гость (16:11:07 07-11-2024) Гептил на воздухе разлагается почти моментально, так что в у... этих граждан реактивные самолеты инверсионным следом опыляют. тут к их здравомыслию обращаться бесполезно...
11:55:56 09-11-2024
Гость (16:11:07 07-11-2024) Гептил на воздухе разлагается почти моментально, так что в у... Гептил несколько грамм портит кубический километр воздуха
08:02:01 12-11-2024
Гость (09:41:32 07-11-2024) Что еще раз говорит что руководству СССР плевать было на люд... Хорошо что щас руководство очень беспокоится о народе
10:20:37 07-11-2024
Плохо, что многие районы Алтайского края, получившие большую дозу радиации (Смоленский, Советский, Быстроистокский и другие) не включены в список пострадавших.
10:23:11 07-11-2024
Гость (10:20:37 07-11-2024) Плохо, что многие районы Алтайского края, получившие большую... а смоленский, советский и т.д. районы, откуда хватанули радиацию?
10:34:17 07-11-2024
Гость (10:23:11 07-11-2024) а смоленский, советский и т.д. районы, откуда хватанули ради... А всё оттуда,уважаемый,оттуда.А я ещё добавлю и Шипуновский район.
13:07:01 07-11-2024
Акакий (10:34:17 07-11-2024) А всё оттуда,уважаемый,оттуда.А я ещё добавлю и Шипуновский ... А Михайловский район? 40 км от границы с Казахстаном, а тоже нет ни у кого статуса "семипалатинцев"...
10:31:21 07-11-2024
Да ,сколько народу пострадало от этих испытаний.Догадались же расположить полигон где основная роза ветров направлена на густонаселённый край.В результате этого сколько родилось калек,сколько умерло от рака .Вроде ,деревня ,казалось бы чистый воздух ,натуральные продукты а люди повымерли от разной онкологии.Особенно оказался распространённым рак щитовидной железы,что говорит о былом наличии радиоактивных изотопов стронция,цезия и прочих в атмосфере.Наверно ,по заболеваемости мы в первых рядах по регионам страны,а нам никаких ни льгот, ни послаблений,ничего.Хотя бы на пенсию отправляли раньше других,чем в остальной стране.А то те кто не поимел от этого никаких последствий живут припеваючи а мы должны расплачиваться за наплевательское отношение и разгильдяйство со стороны тех кто принимал решение о размещении этого полигона.
16:21:11 07-11-2024
Акакий (10:31:21 07-11-2024) Да ,сколько народу пострадало от этих испытаний.Догадались ж... Теперь понятно, откуда в Хохланде после 1986 года столько калек, пользуясь вашей терминологией, и долбанутых на всю бошку по факту...
13:10:17 07-11-2024
Я помню передачу про Семипалатинский полигон, где-то в начале 2000-х шла по первому каналу, так там один из генералов армейских сказал, что "у него в московском кабинете радиационный фон выше, чем на этом полигоне, ну и как бы не стоит переживать за свое здоровье всем, кто рядом с Семипалатинском жил"...
16:01:36 07-11-2024
Гость (13:10:17 07-11-2024) Я помню передачу про Семипалатинский полигон, где-то в начал... он мерил дозиметром на поверхности а радиация от подземного взрыва идет глубоко по подземным рекам. Меряли не там и не то
13:13:10 07-11-2024
Андрухова не врет. Я лично в 10 лет отстоял в очереди и приложил руку к тому табло у цума. Причем в очереди никто не знал, что это. Сейчас узнал, спасибо.
14:15:17 07-11-2024
Гость (13:13:10 07-11-2024) Андрухова не врет. Я лично в 10 лет отстоял в очереди и прил... Если никто в очереди не знал для каких целей там "доска" висит, то зачем вы там стояли? И какие результаты вам выдал прибор? И почему этот прибор считывал только ладошку приложенную, а не всю окружающую среду?
16:03:24 07-11-2024
Гость (14:15:17 07-11-2024) Если никто в очереди не знал для каких целей там "доска" вис...
Мне 10 лет было. В то время люди воду заряжали на телесеансах Чумака и верили в прилет инопланетян и снежного человека.
16:13:30 07-11-2024
Гость (14:15:17 07-11-2024) Если никто в очереди не знал для каких целей там "доска" вис... В окне было только лишь табло. Датчик же был на крыше, так что прибор никаких ладошек не считывал. И показывал какой-то фон постоянно, вне факта наличия ладошки или её отсутствия...
16:00:11 07-11-2024
смотрите. Дело тут не в том что при испытаниях ветер разносил - это то минимально и контролировали а то что грязный грунт подземного взрыва потихоньку вымывался подземными водами и водоносные слои теперь радиоактивны и у них и у нас и второе - на целостность подземных каверн с грязным грунтом сильно повлияли землетрясения которых с 1990х было ооочень много здесь. Даже землетряс в 2 балла под полигоном нарушает герметичность шахт с радиацией и опять же газ пыль ветры и грунтовые воды идут к нам. А помимо всего этого гептил от ракет который падал с неба почти столетие
В результате мы все живем в радиоактивной зоне
16:17:13 07-11-2024
холмс (16:00:11 07-11-2024) смотрите. Дело тут не в том что при испытаниях ветер разноси... Шахты были в степной зоне Казастана, вырубались в скальных основаниях, какие ещё "подземные реки"? И про гептил- прежде чем постить всякую ересь, выясни, что это такое и как он себя ведёт на воздухе. А екщё гексан, гексоген и Чук и Гек.
08:45:04 08-11-2024
Гость (16:17:13 07-11-2024) Шахты были в степной зоне Казастана, вырубались в скальных о... Там до подземных испытаний сколько было наземных и воздушных взрывов.Всё это прилетало к нам и оседало на поверхности ,заражая грунт и воды.А то что подземные взрывы способствовали заражению грунтовых вод,тоже идея ,заслуживающая рассмотрения.А почему бы и нет?То что там ,какие то шахты в скалах ,это скорее фантазии , а вот когда ,просто в степи ,на глубине это другой вопрос.И этим вопросом, думаю надо независимым учёным заняться,если его уже не изучили давным давно.
12:05:33 08-11-2024
Акакий (08:45:04 08-11-2024) Там до подземных испытаний сколько было наземных и воздушных... Ты, наверное, не в курсе, что под слоем чернозёма и песка повсеместно скальные основания существуют? И они не так уж глубоки- иногда при строительстве дома сваи забиваются лишь наполовину, потому, что упираются в каменный монолит... Что, думаешь, в степи шахта- это тупо ямка в песке?
14:57:23 08-11-2024
Гость (12:05:33 08-11-2024) Ты, наверное, не в курсе, что под слоем чернозёма и песка по... Да я думаю,если с выбором места под полигон не заморачивались ,то и с ямками ,так же само.Если бы думали о людях ,то не было столько воздушных и наземных ядерных взрывов,которые привели к таким страшным последствиям для здоровья населения. Там они ,вообще,без ямок обошлись.
07:46:19 08-11-2024
холмс (16:00:11 07-11-2024) смотрите. Дело тут не в том что при испытаниях ветер разноси... мат часть про гептил почитай, сколько он живет в природе.
12:05:01 09-11-2024
Гость (07:46:19 08-11-2024) мат часть про гептил почитай, сколько он живет в природе.... Это ты почитай что есть диметилгидразин что получается если его соеденить с водой воздухом. И откуда возникает колоректальная карцинома.