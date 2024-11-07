Радиационная "травма". Физик о последствиях для Алтая ядерных взрывов в Казахстане

Испытания на Семипалатинском полигоне могут еще аукнуться для нашего региона

07 ноября 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков

Центр Семипалатинского ядерного полигона / Фото: Википедия

Всего за два десятилетия там провели более 300 мощнейших взрывов. Семипалатинский испытательный полигон, на котором проводили первый ядерный взрыв и многие другие испытания ядерных устройств, растянулся на 175 км с севера на юг и 115 км – с запада на восток. От границы Алтайского края до полигона приблизительно 150 км. Многие эксперты утверждают, что наш регион еще много лет будет ощущать "эхо" чудовищных атомных взрывов. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала amic.ru о том, действительно ли так опасны были эти взрывы для Алтайского края. Она уверена, что радиационная "травма" скажется на будущих поколениях жителей региона.

Взрывы влияют на поколение

Начиная с первого ядерного взрыва в СССР 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне провели не менее 468 ядерных испытаний (64% всех ядерных взрывов Советского Союза), в 60-е годы испытали первое термоядерное устройство и первую в мире водородную бомбу. Помимо наземных, на полигоне было осуществлено более 340 подземных взрывов: в вертикальных скважинах и в горизонтальных туннелях.

По словам Татьяны Андруховой, наибольший вред принесли радиоактивные облака от воздушных и наземных взрывов и газовая фракция от подземных испытаний, которые вышли за пределы полигона. В результате радиоактивное заражение разнеслось на огромную территорию.

"При ядерном взрыве возникает более 200 радиоактивных изотопов с разными периодами полураспада, у некоторых период полураспада составляет сотни лет. В Алтайский край их активно приносили господствующие ветра с территории Казахстана. При подземных испытаниях, конечно, дозы радиации были меньше. У нас неоднократно в крае проводили исследования их последствий. Именно благодаря этим исследованиям в регионе построили Диагностический медицинский центр и не только. Изучением, кстати, занимались сотрудники кафедры теоретической физики Алтайского государственного университета", – рассказала Татьяна Андрухова.

По словам доцента, семипалатинское "эхо" оказывает влияние, но не такое катастрофическое. В настоящее время концентрация долгоживущих изотопов на Алтае не превышает допустимый уровень. Однако результаты воздействия радиации дают основание полагать, что получившие радиационную "травму" передают мутационные изменения своему потомству. Взрывы на полигоне продолжают влиять на то поколение, которое не было свидетелем испытаний.

Историю с испытаниями замяли

Татьяна Андрухова вспомнила, как сотрудники АлтГУ фиксировали в 1989 году значительное увеличение естественного радиационного фона. За сутки до этого на Семипалатинском полигоне прошли очередные ядерные испытания. Ученые университета обратились к руководству крайкома партии, было проведено собрание, в котором участвовали сотрудники тогда еще физического факультета (теперь это Институт цифровых технологий электроники и физики. – Прим. ред.), а также партийные работники. В итоге эту историю замяли, мотивируя необходимостью длительных исследований для подтверждения и отслеживания динамики превышений радиационного фона.

"Это была эпоха развала СССР. К чему это я? Дело в том, что тогда в фойе, на окне (лицевой стороной на пр. Ленина) гостиницы "Центральная" было установлено цифровое табло, показывающее уровень радиации. Некоторые жители Барнаула и его гости пробовали приложить руку к стене и измерить свой радиационный фон. Был случай, к стеклу прижимали даже ребенка. Если бы барнаульцы, проделывавшие это, знали физику, изучали гражданскую оборону, то не совершали бы таких абсурдных действий", – уверена Татьяна Андрухова.

Напомним, начиная с первого ядерного взрыва в СССР 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне провели не менее 468 испытаний (64% всех ядерных взрывов Советского Союза). Там в 60-е годы испытали первое термоядерное устройство и первую в мире водородную бомбу. Помимо наземных, на полигоне было осуществлено более 340 подземных взрывов: в вертикальных скважинах и в горизонтальных туннелях.

Интервью на тему последствий ядерных испытаний для нашего региона с известным алтайским медиком Александром Лазаревым можно прочитать по ссылке.