В России столкнутся с дефицитом акушеров
Отсутствие кадров может сыграть роль в демографической статистике
23 октября 2024, 10:45, ИА Амител
За 2023 год в России критически сократилось число выпускников-ординаторов по направлению акушерства и гинекологии. Минздрав оценил нехватку врачей в 100 тыс. человек, сообщает "Медвестник".
В РФ за прошедший год число выпустившихся специалистов в сфере акушерства и гинекологии уменьшилось с 1,6 тыс. до 1,4 тыс. человек. Российской медицине критически не хватает акушеров: спрос на профессию падает на фоне низкой рождаемости в стране.
Результаты исследования показали, что 30% выпускников-акушеров не работают по специальности, потому что "не видят перспективы" в профессии. Так, на всю Россию остается около 400 тыс. врачей данного направления, что критически мало.
Также известно, что в госучреждениях пустуют 3663 акушерских места и 1734 места неонатологов. По различным оценкам, дефицит в сфере гинекологии составляет от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. врачей. Есть вероятность, что это может сыграть свою роль в демографической статистике – если нет специалистов, то могут вырасти как смертность при родах, так и опасения относительно рождения детей среди россиянок.
11:04:53 23-10-2024
Что за противоречия?
Российской медицине критически не хватает акушеров: спрос на профессию падает на фоне низкой рождаемости в стране.
11:47:36 23-10-2024
Ну опять повивальные бабки будут роды принимать. Особливо в деревнях. А чего - средневековье во всей красе, колдуны-гадалки-экстрасенсы в том же амике свои прогнозы публикуют регулярно. Почему бы и повивальным бабкам да знахаркам не воскреснуть?
13:05:35 23-10-2024
Гость (11:47:36 23-10-2024) Ну опять повивальные бабки будут роды принимать. Особливо в ...
Ваш комментарий + 100500! Ну а что? Самозанятость оформили и вперед! И пенсионным возрастом не ограничен.
13:56:34 23-10-2024
Гость (11:47:36 23-10-2024) Ну опять повивальные бабки будут роды принимать. Особливо в ... Прогресс идёт в стране, помощь будет оказываться по телемедицине)). Хотя грустно всё это.
11:52:40 23-10-2024
Но вы рожайте, да. Желательно в поле и чтобы потом не отсвечивали, пока дитятке 18 не исполнится и оно уже свои долги не сможет выполнять.
12:21:17 23-10-2024
ну не знаю, вон потребность в курьерах есть - так и зарплату им предлагают по 150т.р. Сказали же вам, что капитализм стрим. Так что если зарплата низкая то и специалист не очень то нужен. (сарказм)
15:30:05 23-10-2024
А потом эти сверху задаются вопросом, а че они не рожжают? а давайте заставим и налог на бездетность введем?
"Ди...лы бл...". (p.s.Лавров), - условия создайте! Раньше проблема была со школами и садами, теперь с жильем, школами, садами, медициной, образованием в целом, еще и роды рпинять некому! куда кого и зачем рожать?
Вот и будут рожать алкаши и наркоманы за бабки, ради маткапитала, и сдавать плоды в деддома, а адекватные нормаьлные сем.пары не смогут себе позволить более 1 ребенка, либо же вообще без детей.
Вымрем такими темпами, не зря квадроберы разспространяются, уже подрастает поколения от клакашни. и это только начало