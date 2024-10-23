В России столкнутся с дефицитом акушеров

Отсутствие кадров может сыграть роль в демографической статистике

23 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Лекарства / Фото: unsplash.com/ Julia Zyablova

За 2023 год в России критически сократилось число выпускников-ординаторов по направлению акушерства и гинекологии. Минздрав оценил нехватку врачей в 100 тыс. человек, сообщает "Медвестник".

В РФ за прошедший год число выпустившихся специалистов в сфере акушерства и гинекологии уменьшилось с 1,6 тыс. до 1,4 тыс. человек. Российской медицине критически не хватает акушеров: спрос на профессию падает на фоне низкой рождаемости в стране.

Результаты исследования показали, что 30% выпускников-акушеров не работают по специальности, потому что "не видят перспективы" в профессии. Так, на всю Россию остается около 400 тыс. врачей данного направления, что критически мало.

Также известно, что в госучреждениях пустуют 3663 акушерских места и 1734 места неонатологов. По различным оценкам, дефицит в сфере гинекологии составляет от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. врачей. Есть вероятность, что это может сыграть свою роль в демографической статистике – если нет специалистов, то могут вырасти как смертность при родах, так и опасения относительно рождения детей среди россиянок.