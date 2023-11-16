В России учитель музыки совратил 16 учеников
Мужчину поместили под стражу
16 ноября 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Свердловской области 32-летний учитель музыки из поселка Кузино совратил 16 учеников в возрасте от 8 до 13 лет, сообщает РЕН ТВ.
По данным собеседника издания, педофил совершал преступления с марта 2021 года по декабрь 2022-го. Всего известно о 108 случаях насильственных действий.
Против педагога завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.
15:53:43 16-11-2023
И иногда учитель пения
16:39:21 16-11-2023
В каморке, что за актовым залом..
16:52:18 16-11-2023
Учитель пения, хоть был и женат...
17:10:51 16-11-2023
Расстрелять и всё
17:11:17 16-11-2023
Дружил бы лучше с киркоровым,басковым и биланом.
17:48:52 16-11-2023
Не гоните. Там были два взрослых мужика.
18:33:16 16-11-2023
Значит вызывал он интерес даже у восьмилетних.
18:36:13 16-11-2023
На что совратил-то? Слушвть Heavy Metal?
18:50:08 16-11-2023
Чет какой-то лютый звездеж! Прям как первая полоса СПИД-инфо
07:36:03 17-11-2023
32-летний --- а бронь у него, потому что учителей музыки не хватает или потому что извращенец?
07:44:40 17-11-2023
Гость (07:36:03 17-11-2023) 32-летний --- а бронь у него, потому что учителей музыки не ... А ты почему еще не в мешке возвращен?
20:23:34 18-11-2023
Гость (07:44:40 17-11-2023) А ты почему еще не в мешке возвращен?... Так в мешках ваших хохлов возвращают