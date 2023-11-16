НОВОСТИПроисшествия

В России учитель музыки совратил 16 учеников

Мужчину поместили под стражу

16 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Свердловской области 32-летний учитель музыки из поселка Кузино совратил 16 учеников в возрасте от 8 до 13 лет, сообщает РЕН ТВ.

По данным собеседника издания, педофил совершал преступления с марта 2021 года по декабрь 2022-го. Всего известно о 108 случаях насильственных действий.

Против педагога завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

Происшествия дети

Комментарии 12

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Гость

15:53:43 16-11-2023

И иногда учитель пения

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Гость

16:39:21 16-11-2023

В каморке, что за актовым залом..

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Гость

16:52:18 16-11-2023

Учитель пения, хоть был и женат...

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Гость

17:10:51 16-11-2023

Расстрелять и всё

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Гость

17:11:17 16-11-2023

Дружил бы лучше с киркоровым,басковым и биланом.

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Гость

17:48:52 16-11-2023

Не гоните. Там были два взрослых мужика.

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Гость

18:33:16 16-11-2023

Значит вызывал он интерес даже у восьмилетних.

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Гость

18:36:13 16-11-2023

На что совратил-то? Слушвть Heavy Metal?

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Гость

18:50:08 16-11-2023

Чет какой-то лютый звездеж! Прям как первая полоса СПИД-инфо

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Гость

07:36:03 17-11-2023

32-летний --- а бронь у него, потому что учителей музыки не хватает или потому что извращенец?

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Гость

07:44:40 17-11-2023

Гость (07:36:03 17-11-2023) 32-летний --- а бронь у него, потому что учителей музыки не ... А ты почему еще не в мешке возвращен?

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Гость

20:23:34 18-11-2023

Гость (07:44:40 17-11-2023) А ты почему еще не в мешке возвращен?... Так в мешках ваших хохлов возвращают

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