В России учитель музыки совратил 16 учеников

Мужчину поместили под стражу

16 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Свердловской области 32-летний учитель музыки из поселка Кузино совратил 16 учеников в возрасте от 8 до 13 лет, сообщает РЕН ТВ.

По данным собеседника издания, педофил совершал преступления с марта 2021 года по декабрь 2022-го. Всего известно о 108 случаях насильственных действий.

Против педагога завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.