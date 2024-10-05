В России утвердили календарь праздничных дней на 2025 год

Новогодние праздничные дни продлятся 11 дней

05 октября 2024, 09:08, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: unsplash.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Согласно документу, в этот Новый год жители РФ отдохнут 11 дней (праздничные дни начнутся с 29 декабря), в мае – два раза по четыре дня, а также четыре дня подряд – в июне и три дня подряд – в ноябре.

А вот в феврале и марте длинных выходных не будет.

Календарь праздничных и выходных дней в 2025 году

Календарь: правительство России / t.me/gov_korotko