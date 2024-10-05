В России утвердили календарь праздничных дней на 2025 год
Новогодние праздничные дни продлятся 11 дней
05 октября 2024, 09:08, ИА Амител
Новогодняя елка / Фото: unsplash.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Согласно документу, в этот Новый год жители РФ отдохнут 11 дней (праздничные дни начнутся с 29 декабря), в мае – два раза по четыре дня, а также четыре дня подряд – в июне и три дня подряд – в ноябре.
А вот в феврале и марте длинных выходных не будет.
Календарь праздничных и выходных дней в 2025 году
09:53:31 05-10-2024
Новогодние праздничные дни продлятся 11 дней------------ 👍👍👍
15:15:08 05-10-2024
Вместо новогодних двух недель лучше бы сделали с 1 по 14 мая выходные.
14:57:44 06-10-2024
Житель (15:15:08 05-10-2024) Вместо новогодних двух недель лучше бы сделали с 1 по 14 мая... нет, не лучше.
06:23:11 07-10-2024
Житель (15:15:08 05-10-2024) Вместо новогодних двух недель лучше бы сделали с 1 по 14 мая...
В огороде копаться чтобы? Бере отпуск и копайся. А я в теплые края на недельку сгоняю. Ну никак деревня колхозанов не отпустит!