НОВОСТИОбщество

В России утвердили календарь праздничных дней на 2025 год

Новогодние праздничные дни продлятся 11 дней

05 октября 2024, 09:08, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: unsplash.com
Новогодняя елка / Фото: unsplash.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Согласно документу, в этот Новый год жители РФ отдохнут 11 дней (праздничные дни начнутся с 29 декабря), в мае – два раза по четыре дня, а также четыре дня подряд – в июне и три дня подряд – в ноябре.

А вот в феврале и марте длинных выходных не будет.

Календарь праздничных и выходных дней в 2025 году

Календарь: правительство России / t.me/gov_korotko

праздники выходные Михаил Мишустин

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:53:31 05-10-2024

Новогодние праздничные дни продлятся 11 дней------------ 👍👍👍

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

15:15:08 05-10-2024

Вместо новогодних двух недель лучше бы сделали с 1 по 14 мая выходные.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:44 06-10-2024

Житель (15:15:08 05-10-2024) Вместо новогодних двух недель лучше бы сделали с 1 по 14 мая... нет, не лучше.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:23:11 07-10-2024

Житель (15:15:08 05-10-2024) Вместо новогодних двух недель лучше бы сделали с 1 по 14 мая...
В огороде копаться чтобы? Бере отпуск и копайся. А я в теплые края на недельку сгоняю. Ну никак деревня колхозанов не отпустит!

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров