Депутат предложил сделать выходным днем 1 сентября

С инициативой Борис Чернышов обратился к главе Минтруда

31 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Школьная линейка / Фото: pxhere.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сделать 1 сентября выходным для родителей детей, обучающихся в 1-4 классах, пишут "Известия".

С такой инициативой парламентарий обратился к главе Минтруда.

Чернышов отметил, что в последние годы вопрос поддержки семей с детьми становится все более актуальным, что находит отражение в политике, направленной для стимулирования и поощрения многодетности. И в связи с этим он предложил рассмотреть возможность введения дополнительного выходного на федеральном уровне.

Он также привел в пример регионы, где такая практика уже применяется и показала свою эффективность, – например, в Ульяновской области.

Ранее в Госдуме также предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей первоклассников.