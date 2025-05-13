В России утвердили план борьбы с нелегальной занятостью
Его основными пунктами стали ведение реестра работодателей, анализ численности и мониторинг неофициально трудоустроенных граждан
13 мая 2025, 12:55, ИА Амител
Правительство РФ утвердило план противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Он состоит из 18 мероприятий, эффективность которых будут контролировать Роструд и региональные власти. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Основные пункты плана:
- ведение реестра работодателей, у которых выявлены нелегально нанятые работники;
- анализ численности неработающих граждан трудоспособного возраста;
- проработка предложений по мероприятиям, способствующим вовлечению в трудовую деятельность неработающего населения;
- мониторинг выявления нелегальной занятости;
- оценка численности граждан в нелегальной деятельности по субъектам РФ;
- информационно-разъяснительные мероприятия с работниками и работодателями.
Остальные пункты направлены на мониторинг и анализ предложенных мер. По данным Роструда, в рамках плана на 2022–2024 годы трудовые отношения легализовали более чем с 2,2 млн работников. Это 98% от числа незаконной занятости, выявленной на тот момент.
Напомним, до 15 июля 2025 года Роструд планирует провести анализ численности неофициально трудоустроенных россиян и оценить их половозрастную структуру. На основе этой аналитики Минтруд вместе с подведомственными организациями сформирует "комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста". До 1 марта 2026 года его направят в аппарат правительства.
"Основной фокус – на гражданах, которые не выразили желания работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек", – сказано в материалах Росстата.
До 1 июля 2025 года Минтруд оценит потенциальную численность нелегально занятых россиян. На ее основе составят "рейтинг регионов по достижению целевого показателя по выводу из нелегальной занятости", который будет обновляться ежегодно.
12:57:40 13-05-2025
а памидоры в огороде 2 куста - это с/х производство.
13:10:52 13-05-2025
набиуллина с мишустиным уже слюной захлебываются.
не депозиты со вкладами, и на наши копейки, несчастные.
13:18:45 13-05-2025
люди уже не имеют право на то что не хотят работать
13:35:06 13-05-2025
Отстаньте уже от пенсионеров, какое здоровье у людей, как и где ещё работать? И вообще, производства никакого нет, ни заводов, ни фабрик, зарплаты и пенсии копеечные, тьфу на вас!
13:37:19 13-05-2025
на бездетность, на тунеядство, кто много спит, много ест, любишь загорать? - налог на солнце!!!
13:48:30 13-05-2025
Нужно убирать налоги с зарплат, и переносить их в налог с продаж. Тогда хоть как зарабатывай - купишь хлебушек заплатишь и налог.
15:02:41 13-05-2025
323 (13:48:30 13-05-2025) Нужно убирать налоги с зарплат, и переносить их в налог с пр... Не поверите, но такой налог уже есть
15:12:35 13-05-2025
323 (13:48:30 13-05-2025) Нужно убирать налоги с зарплат, и переносить их в налог с пр... Только хлебушка ты и олигарх купите примерно одинаково, богачи тоже не жрут в три горла. А налоги заплатите одинаково, 10% с булочки, 20% с фруктов. Тем более, что богатые покупки станут совершать преимущественно в других странах.
16:16:46 13-05-2025
))) (15:12:35 13-05-2025) Только хлебушка ты и олигарх купите примерно одинаково, бога... Богачи не с зарплаты доход имеют.а с дивидендов.
15:14:47 13-05-2025
Инфляция летит выше крыши, рост цен на самое необходимое, люди просто выживают как могут. А им все мало. Когда уже нажрутся?
16:08:20 13-05-2025
Иванна (15:14:47 13-05-2025) Инфляция летит выше крыши, рост цен на самое необходимое, лю... Когда нажрутся? А сразу, как копытами по паркету брякнут: в гробу карманов нет.
16:33:03 13-05-2025
2,1 млн. пенсионеров... Вы серьезно???
16:58:25 13-05-2025
Треть предприятий в Барнауле доплачивает наличкой в конверте. Знают ВСЕ!
19:42:39 13-05-2025
При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Необходимо вернуть!
20:40:19 13-05-2025
Гость (19:42:39 13-05-2025) При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Нео... Тогда надо вернуть и бесплатную медицину,образование,копеечную коммуналку и самое главное ВМН за коррупцию
21:18:11 13-05-2025
Гость (19:42:39 13-05-2025) При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Нео... правильно!
09:28:25 14-05-2025
Гость (19:42:39 13-05-2025) При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Нео... тогда с этой статьей за тунеядство возвращайте все предприятия и колхозы, на которых люди работали (работу можно было найти за 20 минут, просто зайдя на любое предприятие), а еще социалку ту же не забудьте вернуть, по настоящему бесплатные детсады, школы, группы продленного дня, летние дачи, дома пионеров, игровые комнаты, сельские клубы, дома культуры, сельские больницы с врачами, а так же за копейки детские санатории, пионерлагеря, профилактории, санатории с лечением, санитарную авиацию и малую авиацию в труднодоступные места с дешевыми билетами и т.д. Как вернете, вот потом и поговорим про статью за тунеядство.