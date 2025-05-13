В России утвердили план борьбы с нелегальной занятостью

Его основными пунктами стали ведение реестра работодателей, анализ численности и мониторинг неофициально трудоустроенных граждан

13 мая 2025, 12:55, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство РФ утвердило план противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Он состоит из 18 мероприятий, эффективность которых будут контролировать Роструд и региональные власти. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Основные пункты плана:

ведение реестра работодателей, у которых выявлены нелегально нанятые работники;

анализ численности неработающих граждан трудоспособного возраста;

проработка предложений по мероприятиям, способствующим вовлечению в трудовую деятельность неработающего населения;

мониторинг выявления нелегальной занятости;

оценка численности граждан в нелегальной деятельности по субъектам РФ;

информационно-разъяснительные мероприятия с работниками и работодателями.

Остальные пункты направлены на мониторинг и анализ предложенных мер. По данным Роструда, в рамках плана на 2022–2024 годы трудовые отношения легализовали более чем с 2,2 млн работников. Это 98% от числа незаконной занятости, выявленной на тот момент.

Напомним, до 15 июля 2025 года Роструд планирует провести анализ численности неофициально трудоустроенных россиян и оценить их половозрастную структуру. На основе этой аналитики Минтруд вместе с подведомственными организациями сформирует "комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста". До 1 марта 2026 года его направят в аппарат правительства.

"Основной фокус – на гражданах, которые не выразили желания работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек", – сказано в материалах Росстата.

До 1 июля 2025 года Минтруд оценит потенциальную численность нелегально занятых россиян. На ее основе составят "рейтинг регионов по достижению целевого показателя по выводу из нелегальной занятости", который будет обновляться ежегодно.