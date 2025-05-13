НОВОСТИОбщество

В России утвердили план борьбы с нелегальной занятостью

Его основными пунктами стали ведение реестра работодателей, анализ численности и мониторинг неофициально трудоустроенных граждан

13 мая 2025, 12:55, ИА Амител

Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Вид на здание Дома правительства РФ / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Правительство РФ утвердило план противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Он состоит из 18 мероприятий, эффективность которых будут контролировать Роструд и региональные власти. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Основные пункты плана:

  • ведение реестра работодателей, у которых выявлены нелегально нанятые работники;
  • анализ численности неработающих граждан трудоспособного возраста;
  • проработка предложений по мероприятиям, способствующим вовлечению в трудовую деятельность неработающего населения;
  • мониторинг выявления нелегальной занятости;
  • оценка численности граждан в нелегальной деятельности по субъектам РФ;
  • информационно-разъяснительные мероприятия с работниками и работодателями.

Остальные пункты направлены на мониторинг и анализ предложенных мер. По данным Роструда, в рамках плана на 2022–2024 годы трудовые отношения легализовали более чем с 2,2 млн работников. Это 98% от числа незаконной занятости, выявленной на тот момент.

Напомним, до 15 июля 2025 года Роструд планирует провести анализ численности неофициально трудоустроенных россиян и оценить их половозрастную структуру. На основе этой аналитики Минтруд вместе с подведомственными организациями сформирует "комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста". До 1 марта 2026 года его направят в аппарат правительства.

"Основной фокус – на гражданах, которые не выразили желания работать. Среди них 6 млн студентов, 2,1 млн пенсионеров и 1,6 млн домохозяек", – сказано в материалах Росстата.

До 1 июля 2025 года Минтруд оценит потенциальную численность нелегально занятых россиян. На ее основе составят "рейтинг регионов по достижению целевого показателя по выводу из нелегальной занятости", который будет обновляться ежегодно.

Здание правительства в Москве / Фото: ТАСС

Правительство РФ разработало план по борьбе с нелегальной занятостью

Ряд мер ориентирован на граждан трудоспособного возраста, среди которых студенты, пенсионеры и домохозяйки
НОВОСТИОбщество
Россия Работа

Комментарии 17

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Musik

12:57:40 13-05-2025

а памидоры в огороде 2 куста - это с/х производство.

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Гость

13:10:52 13-05-2025

набиуллина с мишустиным уже слюной захлебываются.
не депозиты со вкладами, и на наши копейки, несчастные.

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Гость

13:18:45 13-05-2025

люди уже не имеют право на то что не хотят работать

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Гость

13:35:06 13-05-2025

Отстаньте уже от пенсионеров, какое здоровье у людей, как и где ещё работать? И вообще, производства никакого нет, ни заводов, ни фабрик, зарплаты и пенсии копеечные, тьфу на вас!

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Даешь больше налогов!

13:37:19 13-05-2025

на бездетность, на тунеядство, кто много спит, много ест, любишь загорать? - налог на солнце!!!

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323

13:48:30 13-05-2025

Нужно убирать налоги с зарплат, и переносить их в налог с продаж. Тогда хоть как зарабатывай - купишь хлебушек заплатишь и налог.

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Гость

15:02:41 13-05-2025

323 (13:48:30 13-05-2025) Нужно убирать налоги с зарплат, и переносить их в налог с пр... Не поверите, но такой налог уже есть

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)))

15:12:35 13-05-2025

323 (13:48:30 13-05-2025) Нужно убирать налоги с зарплат, и переносить их в налог с пр... Только хлебушка ты и олигарх купите примерно одинаково, богачи тоже не жрут в три горла. А налоги заплатите одинаково, 10% с булочки, 20% с фруктов. Тем более, что богатые покупки станут совершать преимущественно в других странах.

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Гость

16:16:46 13-05-2025

))) (15:12:35 13-05-2025) Только хлебушка ты и олигарх купите примерно одинаково, бога... Богачи не с зарплаты доход имеют.а с дивидендов.

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Иванна

15:14:47 13-05-2025

Инфляция летит выше крыши, рост цен на самое необходимое, люди просто выживают как могут. А им все мало. Когда уже нажрутся?

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Кхм...

16:08:20 13-05-2025

Иванна (15:14:47 13-05-2025) Инфляция летит выше крыши, рост цен на самое необходимое, лю... Когда нажрутся? А сразу, как копытами по паркету брякнут: в гробу карманов нет.

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ник

16:33:03 13-05-2025

2,1 млн. пенсионеров... Вы серьезно???

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Гость

16:58:25 13-05-2025

Треть предприятий в Барнауле доплачивает наличкой в конверте. Знают ВСЕ!

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Гость

19:42:39 13-05-2025

При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Необходимо вернуть!

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гость

20:40:19 13-05-2025

Гость (19:42:39 13-05-2025) При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Нео... Тогда надо вернуть и бесплатную медицину,образование,копеечную коммуналку и самое главное ВМН за коррупцию

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Гость

21:18:11 13-05-2025

Гость (19:42:39 13-05-2025) При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Нео... правильно!

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Гость

09:28:25 14-05-2025

Гость (19:42:39 13-05-2025) При СССР была статья-за тунеядство... Правильная статья! Нео... тогда с этой статьей за тунеядство возвращайте все предприятия и колхозы, на которых люди работали (работу можно было найти за 20 минут, просто зайдя на любое предприятие), а еще социалку ту же не забудьте вернуть, по настоящему бесплатные детсады, школы, группы продленного дня, летние дачи, дома пионеров, игровые комнаты, сельские клубы, дома культуры, сельские больницы с врачами, а так же за копейки детские санатории, пионерлагеря, профилактории, санатории с лечением, санитарную авиацию и малую авиацию в труднодоступные места с дешевыми билетами и т.д. Как вернете, вот потом и поговорим про статью за тунеядство.

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