В России утвердили правила проверок и изъятия поддельных загранпаспортов

Они начали действовать с 11 декабря

11 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Коньков Сергей / ТАСС

11 декабря в России вступило в силу постановление правительства, которым утвердили правила проверок и изъятия поддельных загранпаспортов.

Как сообщает ТАСС, проверки смогут проводить сотрудники МВД, МИД и диппредставительств ведомства, если будут подозрения, что паспорт выпущен на основании недействительных документов, недостоверных сведений или на поддельном бланке.

При этом проводить проверку загранпаспорта будет запрещено должностным лицам, которые этот документ выдавали.

Также загранпаспорт могут признать недействительным в случае очевидного отличия бланка паспорта и отсутствия одного из элементов защиты, при наличии орфографических ошибок и неровности линии строк.