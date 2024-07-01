Милонов предложил ввести запрет на добавление майонеза в шаурму

Депутат усомнился в возможности создания единого ГОСТа на шаурму в России

01 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Виталий Милонов / Кадр из видео: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму. Мнением на этот счет он поделился на фоне инициативы Роскачества сформировать ГОСТ на блюдо.

"Считаю, что нужно ввести на законодательном уровне тотальный запрет на использование майонезов в шаверме, потому что майонез в шаверме – это оскорбление шавермной традиции. Майонезу в шаверме не место. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы", – цитирует депутата АГН "Москва".

При этом Милонов усомнился в возможности создания единого ГОСТа на шаурму из-за региональных особенностей в РФ. По его мнению, ГОСТ возможен для набора компонентов, но в РФ разные традиции и рецепты в отличие от стандартного американского "Биг Мака", который везде один и тот же.

По его мнению, будет неправильно пытаться всех загнать в "шаурменные рамки", ведь кто-то любит шаурму с индейкой, а кто-то – со свининой или копченой форелью. Так что главное здесь – это безопасность и правильная сочетаемость ингредиентов. Также депутат признал, что российская шаурма "безбожно далека" от ливанского оригинала.

Ранее Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы".