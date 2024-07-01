Милонов предложил ввести запрет на добавление майонеза в шаурму
Депутат усомнился в возможности создания единого ГОСТа на шаурму в России
01 июля 2024, 13:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить добавлять майонез в шаурму. Мнением на этот счет он поделился на фоне инициативы Роскачества сформировать ГОСТ на блюдо.
"Считаю, что нужно ввести на законодательном уровне тотальный запрет на использование майонезов в шаверме, потому что майонез в шаверме – это оскорбление шавермной традиции. Майонезу в шаверме не место. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы", – цитирует депутата АГН "Москва".
При этом Милонов усомнился в возможности создания единого ГОСТа на шаурму из-за региональных особенностей в РФ. По его мнению, ГОСТ возможен для набора компонентов, но в РФ разные традиции и рецепты в отличие от стандартного американского "Биг Мака", который везде один и тот же.
По его мнению, будет неправильно пытаться всех загнать в "шаурменные рамки", ведь кто-то любит шаурму с индейкой, а кто-то – со свининой или копченой форелью. Так что главное здесь – это безопасность и правильная сочетаемость ингредиентов. Также депутат признал, что российская шаурма "безбожно далека" от ливанского оригинала.
Ранее Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин, чтобы они не выглядели так, будто их "покусали пчелы".
13:17:54 01-07-2024
Не, ну если предыдущие идеи ещё как-то можно было потерпеть, но здесь! Он чо себе вообще позволяет?! НА СВЯТОЕ ПОКУСИЛСЯ, НА МАЯНЕЗИК!!!
13:23:33 01-07-2024
Какой инициативный депутат, не дня без пиара. На таких депутатах и держится партия)))
13:23:47 01-07-2024
Пора на пенсион...
13:31:17 01-07-2024
да -а ! Больше же нет проблем в стране , особенно в настоящее время !Слов нет !!!
13:36:37 01-07-2024
вот человек? открытая книга!? сразу понятно что он делал на кануне?...
сегодня шаурму поел...
до этого с детьми пообщался...
а до этого жена дома побила...
а ещё до этого губы увеличенные спать ему не давали, вонючий сосед попался, фалоиметаторы не знал куда деть, в отель его не пустили - паспорт дома забыл, встретил трансгендера на госслужбе, зашёл на сайт Госуслуг а там познакомиться не с кем...!!!
Неугомонный человек!? и все же нужно прописать в законах...!?
И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела! ©
14:59:50 01-07-2024
Гость (13:36:37 01-07-2024) вот человек? открытая книга!? сразу понятно что он делал на ... а ведь сколько еще тем неотработано!
нестандартизована форма пельименей.
с острого или тупого конца бить яйца не регламентировано.
надо ли стесняться демонстрировать поедание козюлек - не ясно.
давление воздуха в резиновых женщинах ждет своих нормативов.
какое раздолье!!!
19:13:41 01-07-2024
Мусик (14:59:50 01-07-2024) а ведь сколько еще тем неотработано!нестандартизована фо... и что истинная окрошка на квасе, а кто на кефире или минералке - приравнять к иноагентам
13:38:31 01-07-2024
Может уже делом займется, или нормальных идей вообще нет!!!
13:42:01 01-07-2024
Сегодня что, праздник: "День цитирования идиотов"? Одному самокатные войска чудятся, другому натрухали в шаверму маянезика...
16:10:25 01-07-2024
Гость (13:42:01 01-07-2024) Сегодня что, праздник: "День цитирования идиотов"? Одному са... А других депутатов у них для вас нет. Кушайте что дают. Можете еще на досуге погуглить "в Ярославле открыли памятник женам военных", но это скорее для тех, кто считает, что русский язык патриоту знать не обязательно. Только гуглить обязательно, чтобы был виден текст на памятнике.
13:48:04 01-07-2024
Его надо остановить)), следующий этап, на беляши замахнется), стыд галимый этот фрик)
13:56:45 01-07-2024
Им что, за каждую инициативу доплачивают? Иного объяснения такой законодательной активности Милонова я не вижу.
16:40:25 01-07-2024
Гость (13:56:45 01-07-2024) Им что, за каждую инициативу доплачивают? Иного объяснения т... Им хорошо доплачивают за каждый принятый закон.
14:15:03 01-07-2024
Интересная работа. Ему еще и ЗП платят?
14:15:40 01-07-2024
Милонов порол чушь. Чушь тихо повизгивала)))
14:21:06 01-07-2024
Милоша,для начала может запретить пальмовое масло в майонезе? А кошерный народ сам разберётся,добавлять майонез или нет.
08:25:21 02-07-2024
Гость (14:21:06 01-07-2024) Милоша,для начала может запретить пальмовое масло в майонезе... Вы задрали уже со своим пальмовым маслом, ей-богу... в крае, где подсолнечное, рапсовое, рыжиковое, соевое масло девать некуда какой дурак будет использовать валютную пальму? Это раз, а два- в маянезике масла по-минимуму, современный маянез, это не классика, где одним куриным яйцом гомогенизируется 32 литра масла, добавляется уксус и горчица... сейчас любой мойонез- это, в первую очередь вода, связанная крахмалом и загущенная камедями...
15:04:14 01-07-2024
"Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы"
15:09:52 01-07-2024
Ну что сказать... Цитируем сначала С.В. Лаврова, потом А.И. Бастрыкина
15:16:42 01-07-2024
А если это назвать шарумой, тогда можно с майонезом?
16:26:51 01-07-2024
И весь майонез Милонову! Куда? А вот туда!