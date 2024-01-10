В Алтайском крае выплачивают премии за трудоустройство друзей

Сумма стимула составляет от 3 до 30 тысяч рублей

10 января 2024, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России увеличены премии за трудоустройство друзей. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", об этом рассказала менеджер барнаульской студии HR-проектов "Штат 3" Виолетта Колганова. Таким нехитрым способом большие компании пытаются бороться с кадровым дефицитом.

По словам эксперта, подобные программы позволяют закрывать до 30% вакансий. Награда за привлечение друга начинается от 6 тысяч рублей, а максимальная сумма достигает 70 тысяч. Однако это по России – в Алтайском крае сумма стимула составляет от 3 до 30 тысяч рублей.

"Такая практика особенно популярна в ключевых секторах экономики, таких как нефтегазовая, энергетическая, а также в сфере IT. Подобные программы представляют собой уникальный шанс не только помочь друзьям, но и получить приятный бонус", – добавила Колганова.

Конечно, деньги заплатят при условии, что новый сотрудник будет отвечать всем основным требованиям предлагаемой вакансии.

Напомним, что ранее о проблемах российских работодателей с поиском специалистов сообщали аналитики HeadHunter. Подобные трудности главными назвали две трети опрошенных ими руководителей. В качестве ключевых причин острого кадрового дефицита в России представители бизнеса называли сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также отсутствие профильных специалистов с навыками, подходящими для конкретных деловых задач.