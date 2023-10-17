В России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом

Мера позволит бороться с мошенниками

17 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала – при покупке квартир или домов будет необходимо привлекать органы опеки и попечительства. Об этом "Известиям" сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, органы будут сами оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку. Если одобрение не будет получено, то и денег продавцу перевести будет невозможно.

Такая мера позволит бороться с незаконным обналичиванием маткапитала через фиктивную покупку жилья. Ежегодно в РФ фиксируется порядка 2-2,5 тыс. таких преступлений.

Ранее сообщили, что размер материнского капитала за первого и второго ребенка увеличат в России.