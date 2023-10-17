В России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом
Мера позволит бороться с мошенниками
17 октября 2023, 13:00, ИА Амител
В России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала – при покупке квартир или домов будет необходимо привлекать органы опеки и попечительства. Об этом "Известиям" сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, органы будут сами оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку. Если одобрение не будет получено, то и денег продавцу перевести будет невозможно.
Такая мера позволит бороться с незаконным обналичиванием маткапитала через фиктивную покупку жилья. Ежегодно в РФ фиксируется порядка 2-2,5 тыс. таких преступлений.
Ранее сообщили, что размер материнского капитала за первого и второго ребенка увеличат в России.
13:22:10 17-10-2023
О, новая коррупционная цепочка, что значит фиктивная покупка, что можно купить на маткапитал мне очень интересно, комнату, которую естественно не кто не одобрит или они хотят загнать маткапиталом всех в ипотеки, как можно обналичить капитал купив комнату, ее же нельзя продать, фиктивность продажи проверяется на уровне сделки.
14:19:36 17-10-2023
Вообще бы отменить, обычным людям квартиру купить на заработанные, а не подаренные деньги не возможно, т.к цены специально повышают