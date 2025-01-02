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В России в два раза увеличили стандартные налоговые вычеты для семей с детьми

Также увеличился предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты

02 января 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Mike Scheid / unsplash.com
Фото: Mike Scheid / unsplash.com

В России с 1 января 2025 года размеры стандартных налоговых вычетов увеличили вдвое для семей с детьми, пишет РИА Новости.

Ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка выросли до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего – до 6000 рублей.

В то же время вычет на первого ребенка не изменился и по-прежнему составляет 1400 рублей.

Также с 350 до 450 тысяч увеличился предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты.

Экономика Многодетные семьи

Комментарии 3

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Гость

22:13:47 02-01-2025

сразу захотелось поднять рождаемость. или в статье непонятно написано

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Гость

10:16:01 03-01-2025

Гость (22:13:47 02-01-2025) сразу захотелось поднять рождаемость. или в статье непонятно...
Вам бы только рожать и попрошайничать.

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Филипп Филиппыч

13:47:53 03-01-2025

Сыр в мышеловке, под свист пуль у виска.

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