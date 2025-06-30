В России в течение 10 лет хотят сделать угольные электростанции безопасными для экологии
Современные технологии позволяют это реализовать, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов
30 июня 2025, 17:00, ИА Амител
Минэнерго России разрабатывает программу модернизации угольных электростанций, чтобы сделать их безвредными для климата и экологии, сообщил ТАСС замминистра энергетики Дмитрий Исламов.
По его словам, программу могут реализовать за 10 лет, модернизировав все станции и сделав их чистыми.
Исламов рассказал, что уже существуют технологии, которые позволяют сделать угольную генерацию чистой.
"Уголь может быть абсолютно чистым. Угольные станции модернизируются, внедряются технологии по сокращению выбросов оксида азота, оксида серы и взвешенных частиц. Например, установка электрофильтра позволяет собрать и не выбрасывать в воздух до 99% взвешенных частиц", — добавил он.
17:11:50 30-06-2025
Это делается переводом на природный газ, но видимо это теперь достояние Китая
17:34:54 30-06-2025
Sic semper tyrannis (17:11:50 30-06-2025) Это делается переводом на природный газ, но видимо это тепер... Газпром - достояние России, но не ТЭЦ. Так что курим угольный бамбук, но возникает вопрос - Зин, а деньги на модернизацию есть?
23:28:37 30-06-2025
Как говориться "денег нет - но вы там держитесь". Дмитрию Анатольевичу привет из Магадана.
12:57:00 01-07-2025
Мишка (23:28:37 30-06-2025) Как говориться "денег нет - но вы там держитесь". Дмитрию Ан... сами передадите Диманатоличу - как откинетесь.
17:21:18 01-07-2025
а почему так долго?? задыхаемся от сажи и вони ТЭЦ-2 Барнаула, сделайте с ней уже что-то !!!
17:38:38 01-07-2025
Гость (17:21:18 01-07-2025) а почему так долго?? задыхаемся от сажи и вони ТЭЦ-2 Барнаул... а зачем вы живете рядом с ней?
23:40:44 01-07-2025
Так генерация ведь в частных руках. А денежки за ликтронергию идут в карманы хозяевов на покупку лексусов и яхт. Если деньги Москва даст то и будет модернизация а нет то пустой базар.