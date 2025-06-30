В России в течение 10 лет хотят сделать угольные электростанции безопасными для экологии

Современные технологии позволяют это реализовать, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов

30 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: vladimir G / unsplash.com

Минэнерго России разрабатывает программу модернизации угольных электростанций, чтобы сделать их безвредными для климата и экологии, сообщил ТАСС замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

По его словам, программу могут реализовать за 10 лет, модернизировав все станции и сделав их чистыми.

Исламов рассказал, что уже существуют технологии, которые позволяют сделать угольную генерацию чистой.

"Уголь может быть абсолютно чистым. Угольные станции модернизируются, внедряются технологии по сокращению выбросов оксида азота, оксида серы и взвешенных частиц. Например, установка электрофильтра позволяет собрать и не выбрасывать в воздух до 99% взвешенных частиц", — добавил он.