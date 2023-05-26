В России возобновили выдачу биометрических загранпаспортов

Граждане страны могут подать документы на выдачу десятилетнего паспорта в территориальный орган Министерства внутренних дел

26 мая 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В России с 1 июня 2023 года возобновят приём заявлений на получение биометрических загранпаспортов нового поколения. Как сообщает пресс-служба ведомтсва в Telegram-канале ведомства, об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ирина Волк.

Волк заявила, что граждане России могут подать документы на выдачу 10-летнго заграничного паспорта в территориальный орган МВД. Кроме того, необходимый пакет документов можно подать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Также в подать документы можно форме электронного документа через Госуслуги.

С 2 февраля в России перестали оформлять биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг была временно остановлена.