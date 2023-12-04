В России возродят службу СМЕРШ

Она будет работать на новых территориях страны

04 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России решили возродить службу контрразведки СМЕРШ ("Смерть шпионам!"), которая будет работать на новых территориях. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

По его словам, сейчас следует "чуть иначе" относиться к вопросам защиты. Новая служба же будет работать по принципу советской военной контрразведки. Сегодня для нее было создано управление.

Парламентарий подчеркнул, что подобные управления нужны и в других российских регионах. Например, на Дальнем Востоке, поскольку базируемым там военным кораблям также может грозить опасность.