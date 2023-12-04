В России возродят службу СМЕРШ
Она будет работать на новых территориях страны
04 декабря 2023, 16:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России решили возродить службу контрразведки СМЕРШ ("Смерть шпионам!"), которая будет работать на новых территориях. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
По его словам, сейчас следует "чуть иначе" относиться к вопросам защиты. Новая служба же будет работать по принципу советской военной контрразведки. Сегодня для нее было создано управление.
Парламентарий подчеркнул, что подобные управления нужны и в других российских регионах. Например, на Дальнем Востоке, поскольку базируемым там военным кораблям также может грозить опасность.
16:56:49 04-12-2023
Куды котимся?
06:15:46 05-12-2023
Гость (16:56:49 04-12-2023) Куды котимся?... А про теракты на БАМе не слышал, не? А про взрыв поезда в Калужской области? А про поджоги военкоматов тоже не слышал? Вот для них СМЕРШ и воссоздают.
10:13:57 05-12-2023
Гость (16:56:49 04-12-2023) Куды котимся?... Что....жареным запахло, ЦИПСОшник недоделаный. Ну ничего, настенат час и в твою дверь постучат. и отправят куда надо, и расскажут чей Крым!
17:08:30 04-12-2023
В децтве в шпиёнов не наигрался😆
17:18:33 04-12-2023
А суды тройки и не нужны уже. Нынче судья в одиночку справляется
17:23:11 04-12-2023
Мда, а профессионализм у этой новой структуры будет как у настоящего СМЕРШ? Сомневаюсь.
17:26:11 04-12-2023
Гость (17:23:11 04-12-2023) Мда, а профессионализм у этой новой структуры будет как у на... А вот когда тебе в дверь позвонят люди в кожанках, тогда и озвучь свои сомнения.
17:25:34 04-12-2023
Давно пора, только как они будут работать без смертной казни и военного положения непонятно. СМЕРШ во время войны с предателями и диверсантами не церемонился, к стенке сразу ставили и всех делов.
17:27:29 04-12-2023
Давно надо было воссоздать. "Пятая колонна" и местные бандеровцы заждались.
17:49:40 04-12-2023
Гость (17:27:29 04-12-2023) Давно надо было воссоздать. "Пятая колонна" и местные бандер... Не сильно радуйся, там и власовцы в оборот пойдут, по доносу трудящихся.
18:08:26 04-12-2023
Гость (17:27:29 04-12-2023) Давно надо было воссоздать. "Пятая колонна" и местные бандер... Товарищ, видно ты плохо спишь по ночам, если у тебе в голове кисель из "Пятой колонны" и местных бандеровцев, попадешь в кащинские палаты.
18:26:34 04-12-2023
Гость (17:27:29 04-12-2023) Давно надо было воссоздать. "Пятая колонна" и местные бандер... А тех, кто бандеровские танки соляркой снабжает, тоже привлекут?
06:14:32 05-12-2023
Гость (18:26:34 04-12-2023) А тех, кто бандеровские танки соляркой снабжает, тоже привле... А кто бандеровские танки соляркой снабжает? Расскажи нам) Только сразу предупреждаю - начнешь песни петь про газопровод в Венгрию - сразу в утиль отправляешься. Газ не соляра, и не для хохлов предназначен, а для европейцев.
10:22:52 05-12-2023
Гость (06:14:32 05-12-2023) А кто бандеровские танки соляркой снабжает? Расскажи нам) То... А не лукойловский ли заводик в болгарии расположен?
18:34:08 04-12-2023
Кругом враги! Солдат нужно больше рожать.
06:17:14 05-12-2023
Гость (18:34:08 04-12-2023) Кругом враги! Солдат нужно больше рожать.... НАТО нам друг? Снабжает оружием и деньгами хохлов, чтобы убивать наших солдат. Япония и ЕС нам друзья, что санкциями нас обложили?
10:25:06 05-12-2023
Гость (06:17:14 05-12-2023) НАТО нам друг? Снабжает оружием и деньгами хохлов, чтобы уби... Так за это "наши" олигархи им газ, нефть лес и металл поставляют! А те еще и нос воротят...
07:30:26 05-12-2023
Хорошая новость
01:20:09 06-12-2023
Все есть. Кого разыскивать???Все на поверхности. Главные враги способные предать или уничтожить народ и страну как правило по истории это правящие элиты. Главное чтобы лагерей для них хватило при поголовном переселении для очищения от дурных помыслов.