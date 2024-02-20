В России впервые начнут производить подушки безопасности
Сейчас производством компонентов систем пассивной безопасности занимаются только иностранные компании
20 февраля 2024, 10:30, ИА Амител
В России в 2025 году планируют начать производство компонентов систем безопасности – подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой, сообщает РИА Новости.
Выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих наладят на территории индустриального парка УАЗ.
На реализацию проекта получен заем на 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).
"Это первый подобный проект среди отечественных производителей, раньше производство в таких сегментах вели только иностранные компании", – отмечает агентство.
Реализацией проекта займется дочернее общество ПАО "Соллерс" – ООО "Компоненты Системы Безопасности".
10:47:09 20-02-2024
Вот он, прорыв! Дожили!
11:57:39 20-02-2024
Пуховые?
12:10:31 20-02-2024
Они и будут убивать
12:29:20 20-02-2024
Наверно очень сложная конструкция. Нужно только не забыть ставить спереди и сбоку а не в подголовник чтоб спалось хорошо
13:45:34 20-02-2024
Китайцы вон всё копируют и нормально, а наши если захотят могут и хорошо доработать, что лучше будет! Очень ждём!!!
18:15:42 20-02-2024
С ужасом жду этого момента...