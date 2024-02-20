НОВОСТИТранспорт

В России впервые начнут производить подушки безопасности

Сейчас производством компонентов систем пассивной безопасности занимаются только иностранные компании

20 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

Подушка безопасности / Фото: unsplash.com
Подушка безопасности / Фото: unsplash.com

В России в 2025 году планируют начать производство компонентов систем безопасности – подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой, сообщает РИА Новости.

Выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих наладят на территории индустриального парка УАЗ.

На реализацию проекта получен заем на 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

"Это первый подобный проект среди отечественных производителей, раньше производство в таких сегментах вели только иностранные компании", – отмечает агентство.

Реализацией проекта займется дочернее общество ПАО "Соллерс" – ООО "Компоненты Системы Безопасности".

Автомобиль / Фото: jcomp / Freepik

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Транспорт промышленность Безопасность

Комментарии 6

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Гость

10:47:09 20-02-2024

Вот он, прорыв! Дожили!

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Гость

11:57:39 20-02-2024

Пуховые?

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ппп

12:10:31 20-02-2024

Они и будут убивать

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Гость

12:29:20 20-02-2024

Наверно очень сложная конструкция. Нужно только не забыть ставить спереди и сбоку а не в подголовник чтоб спалось хорошо

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Гость

13:45:34 20-02-2024

Китайцы вон всё копируют и нормально, а наши если захотят могут и хорошо доработать, что лучше будет! Очень ждём!!!

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Гость

18:15:42 20-02-2024

С ужасом жду этого момента...

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