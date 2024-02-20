В России впервые начнут производить подушки безопасности

Сейчас производством компонентов систем пассивной безопасности занимаются только иностранные компании

20 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

Подушка безопасности / Фото: unsplash.com

В России в 2025 году планируют начать производство компонентов систем безопасности – подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления системой, сообщает РИА Новости.

Выпуск критически важных для автомобилестроения комплектующих наладят на территории индустриального парка УАЗ.

На реализацию проекта получен заем на 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

"Это первый подобный проект среди отечественных производителей, раньше производство в таких сегментах вели только иностранные компании", – отмечает агентство.

Реализацией проекта займется дочернее общество ПАО "Соллерс" – ООО "Компоненты Системы Безопасности".