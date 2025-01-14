НОВОСТИПроисшествия

В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения водителю Porsche

18-летний парень намеренно ехал по полосе встречного движения и смеялся

14 января 2025, 12:15, ИА Амител

Porsche Cayenne / Фото: Госавтоинспекция Дагестана / t.me/gibdd05rus
Porsche Cayenne / Фото: Госавтоинспекция Дагестана / t.me/gibdd05rus

В России впервые вынесли обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Дагестана в своем Telegram-канале.

"31 декабря 2023 года 18-летний житель Каспийска, управляя автомобилем Porsche Cayenne, намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Мировой судья рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Суммы больше, скидка меньше. Как изменятся штрафы за нарушение ПДД в 2025 году?

Размер штрафов за многие нарушения увеличится в полтора раза
НОВОСТИОбщество
Транспорт штрафы водители

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

12:21:12 14-01-2025

один по встречке специально едет, другой в бургерной стреляет, третий по ленинскому от светофора до светофора низенько летит.
четвертые раздевшись по пояс в галакси драгу устраивают.
поколение порванных резинок

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:12 14-01-2025

и смеялся --- может накуренный

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:50 14-01-2025

Гость (12:21:12 14-01-2025) и смеялся --- может накуренный... судью провоцировал!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:33 14-01-2025

Для семьи в которой ребёнок в 18 ездит на Порше и смеётся над нищебродами. Эта сумма может оказаться не подъемной.
Он на тик-токах с этим видео больше заработал . Всего год понадобился чтобы правосудие восторжествовало

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:21 14-01-2025

А по-моему, это покушение на убийство, а не хулиганство!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ

12:37:40 14-01-2025

Маловато с Порша то будет...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:19 14-01-2025

каены, ребят, они разные ))
есть за четвертак, а есть за пол единицы. который уже сдохнуть мечтает.
если бы на жигуле так сделал, это бы что-то принципиально поменяло?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:34 14-01-2025

А почему на СВО эту тачку не стали забирать? Или он был трезвый? Или она сильно шикарная для СВО? Пусть штабной будет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:02 14-01-2025

Тысяч 600 такая повозка стоит

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:12:45 14-01-2025

"наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей"....пожалели )))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:50 14-01-2025

Проще всего надо было навстречу ему бульдозер мощный отправить. А посмеялись бы мы все вместе.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров