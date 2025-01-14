В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения водителю Porsche

18-летний парень намеренно ехал по полосе встречного движения и смеялся

14 января 2025, 12:15, ИА Амител

Porsche Cayenne / Фото: Госавтоинспекция Дагестана / t.me/gibdd05rus

В России впервые вынесли обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Дагестана в своем Telegram-канале.

"31 декабря 2023 года 18-летний житель Каспийска, управляя автомобилем Porsche Cayenne, намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Мировой судья рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.