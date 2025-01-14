В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения водителю Porsche
18-летний парень намеренно ехал по полосе встречного движения и смеялся
14 января 2025, 12:15, ИА Амител
Porsche Cayenne / Фото: Госавтоинспекция Дагестана / t.me/gibdd05rus
В России впервые вынесли обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Дагестана в своем Telegram-канале.
"31 декабря 2023 года 18-летний житель Каспийска, управляя автомобилем Porsche Cayenne, намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.
Мировой судья рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.
12:21:12 14-01-2025
один по встречке специально едет, другой в бургерной стреляет, третий по ленинскому от светофора до светофора низенько летит.
четвертые раздевшись по пояс в галакси драгу устраивают.
поколение порванных резинок
12:21:12 14-01-2025
и смеялся --- может накуренный
12:57:50 14-01-2025
Гость (12:21:12 14-01-2025) и смеялся --- может накуренный... судью провоцировал!
12:22:33 14-01-2025
Для семьи в которой ребёнок в 18 ездит на Порше и смеётся над нищебродами. Эта сумма может оказаться не подъемной.
Он на тик-токах с этим видео больше заработал . Всего год понадобился чтобы правосудие восторжествовало
12:25:21 14-01-2025
А по-моему, это покушение на убийство, а не хулиганство!
12:37:40 14-01-2025
Маловато с Порша то будет...
12:58:19 14-01-2025
каены, ребят, они разные ))
есть за четвертак, а есть за пол единицы. который уже сдохнуть мечтает.
если бы на жигуле так сделал, это бы что-то принципиально поменяло?
13:11:34 14-01-2025
А почему на СВО эту тачку не стали забирать? Или он был трезвый? Или она сильно шикарная для СВО? Пусть штабной будет.
13:42:02 14-01-2025
Тысяч 600 такая повозка стоит
14:12:45 14-01-2025
"наказывается штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей"....пожалели )))
16:03:50 14-01-2025
Проще всего надо было навстречу ему бульдозер мощный отправить. А посмеялись бы мы все вместе.