Суммы больше, скидка меньше. Как изменятся штрафы за нарушение ПДД в 2025 году?
Размер штрафов за многие нарушения увеличится в полтора раза
13 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличатся со следующего года. Такое решение приняли депутаты Госдумы по инициативе правительства страны. Законопроект одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Теперь его будут рассматривать в Совете Федерации.
Но это не все неприятные новости для водителей: наряду с увеличением штрафа снизится и скидка для их уплаты.
О том, на сколько вырастут штрафы с 1 января 2025 года, – в материале amic.ru.
1
Когда начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД?
Ожидается, что новые штрафы начнут действовать прямо с 1 января 2025 года. Для этого нужно, чтобы законопроект одобрили в Совете Федерации, а затем его подписал президент.
2
На сколько увеличат штрафы за превышение скорости?
Размер штрафов ранжируется в зависимости от того, на сколько превышен порог скорости.
Если вы ехали быстрее на 20-40 км/ч, с 1 января придется заплатить 750 рублей вместо прежних 500 рублей. За превышение на 40-60 км/ч штраф составит 1500-2000 рублей (было 1000-1500 рублей), на 60-80 км/ч – 3000-3750 рублей (было 2000-2500 рублей), на 80 км/ч и более – 7500 рублей (было 5000 рублей).
Вырастут и штрафы за повторное превышение скорости:
- на 40-60 км/ч – 3000-3750 рублей;
- на 60–80 км/ч – 7500 рублей;
- на 80 км/ч и более – 7500 рублей.
3
Как вырастет штраф за непристегнутый ремень безопасности?
За управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности штраф составит 1500 рублей вместо нынешних 1000 рублей. Такое же наказание будет и за перевозку непристегнутых пассажиров.
4
Как увеличится штраф за езду в нетрезвом виде?
За управление автомобилем в нетрезвом виде будут штрафовать не на 30 тысяч рублей, как сейчас, а на 45 тысяч рублей. Такой же штраф будет действовать за передачу управления лицу в состоянии опьянения, а также за отказ от медосвидетельствования.
5
Каким будет штраф за проезд на красный свет?
Проезд на запрещающий сигнал светофора (и на запрещающий жест регулировщика тоже) будет караться штрафом в 1500 рублей.
Штраф за повторное нарушение вырастет с 5000 до 7500 рублей.
6
Какие еще штрафы за нарушение ПДД вырастут с 1 января?
Кроме того, с 2025 года увеличатся следующие штрафы:
- езда по обочине – 2250 рублей вместо 1500 рублей;
- выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или встречные трамвайные пути – 7500 рублей вместо 5000 рублей;
- несоблюдение требований разметки и дорожных знаков – 750 рублей вместо 500 рублей;
- разворот или поворот налево в неположенном месте – 1500-2250 рублей вместо 1000-1500 рублей;
- движение во встречном направлении по односторонней дороге – 7500 рублей вместо 5000 рублей;
- движение по выделенной полосе или остановка на ней – 2250 рублей вместо 1500 рублей;
- нарушение ПДД, приведшее к причинению легкого вреда здоровью, – 3750-7500 рублей вместо 2500-5000 рублей;
- нарушение, приведшее к причинению вреда средней тяжести, – 15000-37500 рублей вместо 10000-25000 рублей.
7
Как изменится скидка на уплату штрафов ГИБДД с 2025 года?
Размер скидки с 1 января 2025 года предлагается уменьшить. Теперь 25% вместо прежних 50%. При этом вырастет срок льготного периода – с 20 до 30 дней. Если успеть уплатить штраф в этот период, то с вас потребуют на четверть меньше.
13:52:28 13-12-2024
Выделенки отмените...Достал уже этот идиотизм...Особенно идиотская разметка. И идиоты принимающие решения. На Ленинском от Кирова и до самой Молодежки невозможно припарковаться для высадки пассажиров. Где я должен высадить, если человек работает на Главпочтампе? И расскажите, как перестроиться для поворота на право, если разметка разрешает метров за 10 до перекрестка и к нужному моменту полоса давно занята? И вообще. Выделенка в Барнауле нужна только для галочки Администрации и для создания нервозности на дорогах. Толку от нее НИКАКОГО!!!
14:00:04 13-12-2024
Ощущается забота государства со всех сторон. Всё сильнее и сильнее
15:16:41 13-12-2024
Гость (14:00:04 13-12-2024) Ощущается забота государства со всех сторон. Всё сильнее и с... Мы заслужили такую заботу!
17:53:32 13-12-2024
не нарушайте и платить не надо, а за езду без Осого надо лишать по 3-6 месяцев Все хоть иногда мы нарушаем