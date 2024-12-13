Размер штрафов за многие нарушения увеличится в полтора раза

13 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличатся со следующего года. Такое решение приняли депутаты Госдумы по инициативе правительства страны. Законопроект одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Теперь его будут рассматривать в Совете Федерации.

Но это не все неприятные новости для водителей: наряду с увеличением штрафа снизится и скидка для их уплаты.

О том, на сколько вырастут штрафы с 1 января 2025 года, – в материале amic.ru.

1 Когда начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД? Ожидается, что новые штрафы начнут действовать прямо с 1 января 2025 года. Для этого нужно, чтобы законопроект одобрили в Совете Федерации, а затем его подписал президент.

2 На сколько увеличат штрафы за превышение скорости? Размер штрафов ранжируется в зависимости от того, на сколько превышен порог скорости. Если вы ехали быстрее на 20-40 км/ч, с 1 января придется заплатить 750 рублей вместо прежних 500 рублей. За превышение на 40-60 км/ч штраф составит 1500-2000 рублей (было 1000-1500 рублей), на 60-80 км/ч – 3000-3750 рублей (было 2000-2500 рублей), на 80 км/ч и более – 7500 рублей (было 5000 рублей). Вырастут и штрафы за повторное превышение скорости: на 40-60 км/ч – 3000-3750 рублей;

на 60–80 км/ч – 7500 рублей;

на 80 км/ч и более – 7500 рублей.

3 Как вырастет штраф за непристегнутый ремень безопасности? За управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности штраф составит 1500 рублей вместо нынешних 1000 рублей. Такое же наказание будет и за перевозку непристегнутых пассажиров.

4 Как увеличится штраф за езду в нетрезвом виде? За управление автомобилем в нетрезвом виде будут штрафовать не на 30 тысяч рублей, как сейчас, а на 45 тысяч рублей. Такой же штраф будет действовать за передачу управления лицу в состоянии опьянения, а также за отказ от медосвидетельствования.

5 Каким будет штраф за проезд на красный свет? Проезд на запрещающий сигнал светофора (и на запрещающий жест регулировщика тоже) будет караться штрафом в 1500 рублей. Штраф за повторное нарушение вырастет с 5000 до 7500 рублей.

6 Какие еще штрафы за нарушение ПДД вырастут с 1 января? Кроме того, с 2025 года увеличатся следующие штрафы: езда по обочине – 2250 рублей вместо 1500 рублей;

вместо 1500 рублей; выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или встречные трамвайные пути – 7500 рублей вместо 5000 рублей;

вместо 5000 рублей; несоблюдение требований разметки и дорожных знаков – 750 рублей вместо 500 рублей;

вместо 500 рублей; разворот или поворот налево в неположенном месте – 1500-2250 рублей вместо 1000-1500 рублей;

вместо 1000-1500 рублей; движение во встречном направлении по односторонней дороге – 7500 рублей вместо 5000 рублей;

вместо 5000 рублей; движение по выделенной полосе или остановка на ней – 2250 рублей вместо 1500 рублей;

вместо 1500 рублей; нарушение ПДД, приведшее к причинению легкого вреда здоровью, – 3750-7500 рублей вместо 2500-5000 рублей;

вместо 2500-5000 рублей; нарушение, приведшее к причинению вреда средней тяжести, – 15000-37500 рублей вместо 10000-25000 рублей.