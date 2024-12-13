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Суммы больше, скидка меньше. Как изменятся штрафы за нарушение ПДД в 2025 году?

Размер штрафов за многие нарушения увеличится в полтора раза

13 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличатся со следующего года. Такое решение приняли депутаты Госдумы по инициативе правительства страны. Законопроект одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Теперь его будут рассматривать в Совете Федерации.

Но это не все неприятные новости для водителей: наряду с увеличением штрафа снизится и скидка для их уплаты.

О том, на сколько вырастут штрафы с 1 января 2025 года, – в материале amic.ru.

1

Когда начнут действовать новые штрафы за нарушение ПДД?

Ожидается, что новые штрафы начнут действовать прямо с 1 января 2025 года. Для этого нужно, чтобы законопроект одобрили в Совете Федерации, а затем его подписал президент.
2

На сколько увеличат штрафы за превышение скорости?

Размер штрафов ранжируется в зависимости от того, на сколько превышен порог скорости.
Если вы ехали быстрее на 20-40 км/ч, с 1 января придется заплатить 750 рублей вместо прежних 500 рублей. За превышение на 40-60 км/ч штраф составит 1500-2000 рублей (было 1000-1500 рублей), на 60-80 км/ч – 3000-3750 рублей (было 2000-2500 рублей), на 80 км/ч и более – 7500 рублей (было 5000 рублей).

Вырастут и штрафы за повторное превышение скорости:

  • на 40-60 км/ч – 3000-3750 рублей;
  • на 60–80 км/ч – 7500 рублей;
  • на 80 км/ч и более – 7500 рублей.
3

Как вырастет штраф за непристегнутый ремень безопасности?

За управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности штраф составит 1500 рублей вместо нынешних 1000 рублей. Такое же наказание будет и за перевозку непристегнутых пассажиров.
4

Как увеличится штраф за езду в нетрезвом виде?

За управление автомобилем в нетрезвом виде будут штрафовать не на 30 тысяч рублей, как сейчас, а на 45 тысяч рублей. Такой же штраф будет действовать за передачу управления лицу в состоянии опьянения, а также за отказ от медосвидетельствования.
5

Каким будет штраф за проезд на красный свет?

Проезд на запрещающий сигнал светофора (и на запрещающий жест регулировщика тоже) будет караться штрафом в 1500 рублей.
Штраф за повторное нарушение вырастет с 5000 до 7500 рублей.
6

Какие еще штрафы за нарушение ПДД вырастут с 1 января?

Кроме того, с 2025 года увеличатся следующие штрафы:
  • езда по обочине – 2250 рублей вместо 1500 рублей;
  • выезд в нарушение ПДД на встречную полосу или встречные трамвайные пути – 7500 рублей вместо 5000 рублей;
  • несоблюдение требований разметки и дорожных знаков – 750 рублей вместо 500 рублей;
  • разворот или поворот налево в неположенном месте – 1500-2250 рублей вместо 1000-1500 рублей;
  • движение во встречном направлении по односторонней дороге – 7500 рублей вместо 5000 рублей;
  • движение по выделенной полосе или остановка на ней – 2250 рублей вместо 1500 рублей;
  • нарушение ПДД, приведшее к причинению легкого вреда здоровью, – 3750-7500 рублей вместо 2500-5000 рублей;
  • нарушение, приведшее к причинению вреда средней тяжести, – 15000-37500 рублей вместо 10000-25000 рублей.
7

Как изменится скидка на уплату штрафов ГИБДД с 2025 года?

Размер скидки с 1 января 2025 года предлагается уменьшить. Теперь 25% вместо прежних 50%. При этом вырастет срок льготного периода – с 20 до 30 дней. Если успеть уплатить штраф в этот период, то с вас потребуют на четверть меньше.
Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Штрафы за превышение скорости увеличатся с 1 января 2025 года

Комитет ГД уже принял поправки об увеличении штрафов на 50%
НОВОСТИОбщество
Законопроекты штрафы

Комментарии 4

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Дюша

13:52:28 13-12-2024

Выделенки отмените...Достал уже этот идиотизм...Особенно идиотская разметка. И идиоты принимающие решения. На Ленинском от Кирова и до самой Молодежки невозможно припарковаться для высадки пассажиров. Где я должен высадить, если человек работает на Главпочтампе? И расскажите, как перестроиться для поворота на право, если разметка разрешает метров за 10 до перекрестка и к нужному моменту полоса давно занята? И вообще. Выделенка в Барнауле нужна только для галочки Администрации и для создания нервозности на дорогах. Толку от нее НИКАКОГО!!!

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Гость

14:00:04 13-12-2024

Ощущается забота государства со всех сторон. Всё сильнее и сильнее

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Сергей

15:16:41 13-12-2024

Гость (14:00:04 13-12-2024) Ощущается забота государства со всех сторон. Всё сильнее и с... Мы заслужили такую заботу!

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Сергей

17:53:32 13-12-2024

не нарушайте и платить не надо, а за езду без Осого надо лишать по 3-6 месяцев Все хоть иногда мы нарушаем

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