Рестораны уверены, что новые стандарты избавят шаурму от дурной репутации

20 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Шаурма, завернутая в бумажный пакет / Фото: amic.ru

После многолетних попыток в России все-таки введут ГОСТ на шаурму. Новый документ не будет ограничивать рецептуру, но установит четкие санитарные требования к приготовлению и хранению популярного блюда.

Причиной такой меры стали множественные нарушения санитарных норм. Специалисты провели контрольную закупку в Москве и Санкт-Петербурге, и результаты оказались тревожными, рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул замдиректора департамента информполитики и коммуникаций Роскачества Сергей Тучин.

"Из 29 образцов только по одному не было замечаний. В остальных случаях были выявлены повышенное количество общего микробного числа, бактерии группы кишечной палочки, листерии и золотистый стафилококк. В готовой продукции не допускается наличие плесени, посторонних включений и хруста от минеральных примесей. Конечно же, не допускается в продукте нарушения по микробиологии безопасности", – сказал он.

ГОСТ затронет все этапы производства шаурмы, включая полуфабрикаты, ингредиенты, упаковку и процесс приготовления. В сети ресторанов "Гриль №1" поддержали инициативу, заявив, что будут использовать новый стандарт и отмечать это на упаковке.

"Этот ГОСТ затронет и полуфабрикаты, например, курицу, вообще все ингредиенты шаурмы, затронет работу с самим приготовлением этого блюда и, конечно, упаковку. Я оцениваю это как хорошее, качественно новое понимание для фастфуда в целом, потому что прошла череда отравлений, в том числе из-за шаурмы, шавермы", – заявила исполнительный директор сети Анастасия Слискова.

Сеть быстрого питания "Грильница" также выступала за введение ГОСТа. По словам юриста компании Елены Кукушкиной, добросовестным заведениям не придется перестраивать производство.

"Мы не ожидаем принципиально новых, кардинальных нововведений, отличающихся от действующих требований СанПиНа. Но все-таки давайте дождемся окончательной редакции, и будем уже ее обсуждать", – отметила она.

ГОСТ носит рекомендательный характер, и заведения смогут добровольно его применять. Однако рестораны уверены: новые стандарты помогут очистить рынок от недобросовестных точек и окончательно избавиться от мифа, что шаурма – это уличная еда сомнительного качества.