В России введут ГОСТ на шаурму. Как на это реагируют крупные сети быстрого питания?
Рестораны уверены, что новые стандарты избавят шаурму от дурной репутации
20 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
После многолетних попыток в России все-таки введут ГОСТ на шаурму. Новый документ не будет ограничивать рецептуру, но установит четкие санитарные требования к приготовлению и хранению популярного блюда.
Причиной такой меры стали множественные нарушения санитарных норм. Специалисты провели контрольную закупку в Москве и Санкт-Петербурге, и результаты оказались тревожными, рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул замдиректора департамента информполитики и коммуникаций Роскачества Сергей Тучин.
"Из 29 образцов только по одному не было замечаний. В остальных случаях были выявлены повышенное количество общего микробного числа, бактерии группы кишечной палочки, листерии и золотистый стафилококк. В готовой продукции не допускается наличие плесени, посторонних включений и хруста от минеральных примесей. Конечно же, не допускается в продукте нарушения по микробиологии безопасности", – сказал он.
ГОСТ затронет все этапы производства шаурмы, включая полуфабрикаты, ингредиенты, упаковку и процесс приготовления. В сети ресторанов "Гриль №1" поддержали инициативу, заявив, что будут использовать новый стандарт и отмечать это на упаковке.
"Этот ГОСТ затронет и полуфабрикаты, например, курицу, вообще все ингредиенты шаурмы, затронет работу с самим приготовлением этого блюда и, конечно, упаковку. Я оцениваю это как хорошее, качественно новое понимание для фастфуда в целом, потому что прошла череда отравлений, в том числе из-за шаурмы, шавермы", – заявила исполнительный директор сети Анастасия Слискова.
Сеть быстрого питания "Грильница" также выступала за введение ГОСТа. По словам юриста компании Елены Кукушкиной, добросовестным заведениям не придется перестраивать производство.
"Мы не ожидаем принципиально новых, кардинальных нововведений, отличающихся от действующих требований СанПиНа. Но все-таки давайте дождемся окончательной редакции, и будем уже ее обсуждать", – отметила она.
ГОСТ носит рекомендательный характер, и заведения смогут добровольно его применять. Однако рестораны уверены: новые стандарты помогут очистить рынок от недобросовестных точек и окончательно избавиться от мифа, что шаурма – это уличная еда сомнительного качества.
09:11:15 20-02-2025
Ха, ха, ха. На бумаге писать одно. Нет контроля и не будет
09:19:40 20-02-2025
Что мешает контролирующим организациям сейчас проверять наличие , стафилококка , палочек и других добавок?
09:31:30 20-02-2025
уж не грильнице рассказывать за качество
09:39:52 20-02-2025
Хлеб.молоко.колбаса.сыр всё по гости а есть можно? не говорим уже про всё остальное.
10:01:00 20-02-2025
Сабачья жральня.
10:30:31 20-02-2025
Musik (10:01:00 20-02-2025) Сабачья жральня. ... За что вы так собак не любите?
11:12:04 20-02-2025
Musik (10:01:00 20-02-2025) Сабачья жральня. ... еда из собачьего мяса излечивает туберкулез. Микробы иммунитета собаки которые остаются в мясе повышают иммунитет человека именно в области защиты от туберкулезной палочки
11:10:00 20-02-2025
большие сети только выиграют от этого. Грязно делают шаурму мелкие частники
я вот всегда покупаю шаурму грибную в норд-весте. Там ее сеть делает. Всем рекомендую
12:28:29 20-02-2025
Гость (11:10:00 20-02-2025) большие сети только выиграют от этого. Грязно делают шаурму ... Знаю одного мелкого частника, к которому со всего города едут за шаурмой. Потому как - у него самая вкусная и качественная!
11:12:53 20-02-2025
а на колбасу!?
11:17:58 20-02-2025
Курица в шаурме не может быть полуфабрикатом, она должна быть только что срезана ножам с вертела, готовить шаурму должен только нерусский парень, никаких девок, никакой заморозки, никакой картохи фри внутри.
11:34:33 20-02-2025
Гость (11:17:58 20-02-2025) Курица в шаурме не может быть полуфабрикатом, она должна быт... - не пить там, не курить, баб ни в коем случае...
- так это пост!?...
- да, точно пост! (с)
11:32:33 20-02-2025
главный принцип капитализма - снижение расходов и увеличение доходов.
в шаурме это закупка самого дешёвого сырья.
есть специальные базы продающие сырьё самого низкого по качества, просроченное, испорченное...