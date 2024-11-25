Закон вступит в силу в 2025 году

25 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Банка энергетика / Фото: pxhere.com/ru/photo/556556

Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект предложила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. В нем установлены следующие штрафы:

30-50 тыс. рублей – для физических лиц;

100-200 тыс. рублей – для должностных лиц;

300-500 тыс. рублей – для юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Однако штрафы еще обсуждаются.