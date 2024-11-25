НОВОСТИОбщество

В России введут штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Закон вступит в силу в 2025 году

25 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Банка энергетика / Фото: pxhere.com/ru/photo/556556
Банка энергетика / Фото: pxhere.com/ru/photo/556556

Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект предложила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. В нем установлены следующие штрафы:

  • 30-50 тыс. рублей – для физических лиц;
  • 100-200 тыс. рублей – для должностных лиц;
  • 300-500 тыс. рублей – для юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Однако штрафы еще обсуждаются.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", – написано в отзыве кабмина.

Банки / Фото: unsplash.com / Majkl Velner

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НОВОСТИОбщество
дети законопроекты штрафы Продукты

Комментарии 3

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Гость

11:44:29 25-11-2024

Еще бы продажу продуктов с "пальмовым" ингредиентом запретили, да и вообще "пальмовое масло"! Почему бездействие со стороны ответственных/контрольных??? Сокращаем народонаселение???

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Гость

11:54:13 25-11-2024

Гость (11:44:29 25-11-2024) Еще бы продажу продуктов с "пальмовым" ингредиентом запретил... Сильно поднимится возраст доживания.
Кто пенсионеров содержать будет?

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майор

15:29:46 25-11-2024

хороший закон только доработать надо
дети будут ведь просить взрослых дяденек купить
надо убирать продажу энергетиков как и пива от школ подальше
и энергетики надо вообще приравнять к крепкому алкоголю чтобы по лицензии их и гостам изготавливали
и налоги платили побольше
вред от энергетиков больше даже чем от водки

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