В России введут штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям
Закон вступит в силу в 2025 году
25 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Банка энергетика / Фото: pxhere.com/ru/photo/556556
Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение штрафов до 500 тыс. рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.
Законопроект предложила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. В нем установлены следующие штрафы:
- 30-50 тыс. рублей – для физических лиц;
- 100-200 тыс. рублей – для должностных лиц;
- 300-500 тыс. рублей – для юридических лиц.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Однако штрафы еще обсуждаются.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", – написано в отзыве кабмина.
11:44:29 25-11-2024
Еще бы продажу продуктов с "пальмовым" ингредиентом запретили, да и вообще "пальмовое масло"! Почему бездействие со стороны ответственных/контрольных??? Сокращаем народонаселение???
11:54:13 25-11-2024
Гость (11:44:29 25-11-2024) Еще бы продажу продуктов с "пальмовым" ингредиентом запретил... Сильно поднимится возраст доживания.
Кто пенсионеров содержать будет?
15:29:46 25-11-2024
хороший закон только доработать надо
дети будут ведь просить взрослых дяденек купить
надо убирать продажу энергетиков как и пива от школ подальше
и энергетики надо вообще приравнять к крепкому алкоголю чтобы по лицензии их и гостам изготавливали
и налоги платили побольше
вред от энергетиков больше даже чем от водки