В России введут штрафы до полумиллиона рублей за рекламу в запрещенных соцсетях
Соответствующий законопроект будет принят Госдумой 25 марта
23 марта 2025, 09:30, ИА Амител
Госдума 25 марта во втором и окончательном чтении примет законопроект, запрещающий размещение рекламы в заблокированных на территории РФ социальных сетях, таких как Instagram*, Facebook* и X. В случае нарушения последуют штрафы, пишет газета "Известия".
Как отметил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, несмотря на запрет деятельности ряда иностранных платформ в России, на них продолжают размещать рекламу. При этом ее стоимость лишь растет, как и заработок публикующих ее блогеров.
"Вместе с ними на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают враждебность в отношении нашей страны и ее граждан. Мы должны это пресечь", – подчеркнул Выборный.
Согласно законопроекту, за размещение рекламы в запрещенных соцсетях физическим лицам грозит штраф до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам – до 20 тысяч рублей, а юридическим – до 500 тысяч рублей.
*Принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ
09:40:50 23-03-2025
Тоесть все кто разместил пост со своим товаром будут платить штраф? Тогда малый бизнес сильно просядет!
09:50:04 23-03-2025
Бред.
10:04:30 23-03-2025
Не совсем давно режим пытался заблокировать Телегу.
Освоили огромную сумму денег из бюджета.
Но ума не хватило.
А потом все чинушки ломанулись в Телеграмм аккаунты открывать.
Может переобутых штрафом обложить следует ???
20:41:23 23-03-2025
Гость (10:04:30 23-03-2025) Не совсем давно режим пытался заблокировать Телегу.Освои...
Умные давно свалили куда подальше.
10:34:35 23-03-2025
недружественных России соцсетей ---- уже и с соцсетями поссорились...
10:38:45 23-03-2025
Рекламодатели получают доход из-за бугра и ввозят его в страну, в нашу экономику. Почему нельзя сделать так, чтобы ограничения касались только тех, кого нужно, почему нельзя способствовать развитию нашего бизнеса и экономики за счёт экономики недружественных стран - непонятно.
Нет, не доставайся же ты никому, ни себе, ни людям, пусть все страдают. Потом удивляются, почему столько людей штурмуют Верхний Ларс.
12:32:55 23-03-2025
Гость (10:38:45 23-03-2025) Рекламодатели получают доход из-за бугра и ввозят его в стра... И сколько сейчас штурмующих Верхний Ларс? А сколько их вообще там осталось?
12:22:55 23-03-2025
то есть эти все аккаунты ресторанов, клубов, баз отдыха, фотографов, там частников, производящих что либо, афиши концертов, - это всё теперь 500к штрафа? или как всегда: "суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения", в противном случае это прямо удар удар по многим бизнесам.
14:47:33 23-03-2025
Гость (12:22:55 23-03-2025) то есть эти все аккаунты ресторанов, клубов, баз отдыха, фот... Так был же как-то кейс, когда особо ретивый гражданин пришел в полицию с жалобой на какой-то там аккаунт в запрещенной соцсети. А товарищи полиционеры сказали - так сеть же заблокирована, мы ж не можем увидеть, что именно он там пишет, у нас доступа нет. И все. Хотя, по идее, надо было еще гражданина спросить, а что он, собственно, сам делал в запрещенном месте.
13:39:32 23-03-2025
до 2,5 тысячи рублей ---- так это ни о чем
17:58:16 23-03-2025
какая ироничная фамилия - Выборный
23:48:04 23-03-2025
Круто. Размещу рекламу конкурентов. Администрации президента.