В России введут штрафы до полумиллиона рублей за рекламу в запрещенных соцсетях

Соответствующий законопроект будет принят Госдумой 25 марта

23 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Госдума 25 марта во втором и окончательном чтении примет законопроект, запрещающий размещение рекламы в заблокированных на территории РФ социальных сетях, таких как Instagram*, Facebook* и X. В случае нарушения последуют штрафы, пишет газета "Известия".

Как отметил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, несмотря на запрет деятельности ряда иностранных платформ в России, на них продолжают размещать рекламу. При этом ее стоимость лишь растет, как и заработок публикующих ее блогеров.

"Вместе с ними на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают враждебность в отношении нашей страны и ее граждан. Мы должны это пресечь", – подчеркнул Выборный.

Согласно законопроекту, за размещение рекламы в запрещенных соцсетях физическим лицам грозит штраф до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам – до 20 тысяч рублей, а юридическим – до 500 тысяч рублей.

*Принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ