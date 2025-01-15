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Защитить от всех опасностей. В Госдуме хотят запретить детям до 14 лет вести соцсети

По мнению депутатов, у введения таких ограничений есть много преимуществ

15 января 2025, 08:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Возрастной ценз для пользования соцсетями предложили ввести в Госдуме. Ограничения могут коснуться детей до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Амира Хамитова (партия "Новые люди").

"Для того чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, например, детей до 14 лет, от всех опасностей, можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями", – заявил Хамитов.

Депутат отметил, что социальные сети порой превращаются в инструмент деструктивной пропаганды. Он утверждает, что если взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, то у ребенка такой внутренней защиты нет.

"Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов. А бездумные поборники так называемых свобод либо не хотят понимать всей серьезности ситуации, либо сами – осознанно или нет – действуют в интересах врагов наших детей", – подчеркнул парламентарий.

Со слов Хамитова, у таких ограничений есть много преимуществ. По мнению депутата, полезную и нужную информацию ребенок может получить из образовательных ресурсов и книг. Также нововведение сможет "поставить мощный заслон информационному мусору", который вредит формирующейся психике.

Россия Госдума соцсети

Комментарии 12

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Элен без ребят

08:48:38 15-01-2025

если они это сделают, то придется полюбить Госдуму, так как их карма очистится и будет красиво сиять.

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Гость

08:57:42 15-01-2025

Не выпускать из дома до совершеннолетия! А то вдруг чего испугаются и будет травма психологическая.

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Гость

09:06:11 15-01-2025

Гость (08:57:42 15-01-2025) Не выпускать из дома до совершеннолетия! А то вдруг чего исп... А а 18, одних в армию, вторых рожать отправить.

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Гость

09:00:09 15-01-2025

Рекламу с ТВ уберите, особенно банкирщина уже до рвоты....

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Гость

09:24:46 15-01-2025

Для личной безопасности счас вообще порядочному человеку светиться в соцсетях нежелательно.

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Гость

09:45:43 15-01-2025

а потом дети такие раз и в 18 лет резко за один день стали взрослыми да?

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Гость

10:36:18 15-01-2025

Гость (09:45:43 15-01-2025) а потом дети такие раз и в 18 лет резко за один день стали в... Ну да. Рразз и родился живой, раз - и взрослый стал, раз - и мертвый.

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Гость

11:13:38 15-01-2025

И как это регулировать собираются? Ведь можно не свой год написать. Значит будет контроль по паспорту? И тогда это ко всем относится, а не только к детям до 14.

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Гость

11:36:10 15-01-2025

Гость (11:13:38 15-01-2025) И как это регулировать собираются? Ведь можно не свой год на... Да, фактически регистрация в сети по паспорту. Учет и контроль

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Гость

11:44:08 15-01-2025

а лучше сразу до 20, а то в сеть страшно выходить что они там творят тупорылые, не окрепшие умы.

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Гость

13:27:04 15-01-2025

хобби и хорсинг

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Гость

15:47:51 15-01-2025

Судя по тому, что молодая поросль знает о сексе и порно, которые может лицезреть в сети Интернет совершенно свободно, достаточно нажать кнопку "мне уже 18", ничего у законотворцев не выйдет. И ещё нюанс, любой психиатр вам подвердит, что те, кого природа обошла мозгами, необычайно хитры и изворотливы. Так что молодая поросль найдёт способ обойти все эти ваши хлипкие запреты.

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