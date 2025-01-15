Защитить от всех опасностей. В Госдуме хотят запретить детям до 14 лет вести соцсети

По мнению депутатов, у введения таких ограничений есть много преимуществ

15 января 2025, 08:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Возрастной ценз для пользования соцсетями предложили ввести в Госдуме. Ограничения могут коснуться детей до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Амира Хамитова (партия "Новые люди").

"Для того чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, например, детей до 14 лет, от всех опасностей, можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями", – заявил Хамитов.

Депутат отметил, что социальные сети порой превращаются в инструмент деструктивной пропаганды. Он утверждает, что если взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, то у ребенка такой внутренней защиты нет.

"Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов. А бездумные поборники так называемых свобод либо не хотят понимать всей серьезности ситуации, либо сами – осознанно или нет – действуют в интересах врагов наших детей", – подчеркнул парламентарий.

Со слов Хамитова, у таких ограничений есть много преимуществ. По мнению депутата, полезную и нужную информацию ребенок может получить из образовательных ресурсов и книг. Также нововведение сможет "поставить мощный заслон информационному мусору", который вредит формирующейся психике.