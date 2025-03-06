В России ввели скидку 50% на детские билеты в поезда дальнего следования

Такая мера распространяется на пассажиров от 10 до 18 лет

06 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа ввели в России на детские билеты в поезда дальнего следования. Об этом сообщает ТАСС.

Такая мера распространяется на пассажиров от 10 до 18 лет и затрагивает рейсы внутригосударственного сообщения. Льготу будут предоставлять на проезд в плацкарте, общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов в электропоездах и дизельпоездах.

"Федеральной антимонопольной службе: установить для пассажиров – граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе", – сказано в постановлении правительства РФ.

Также ФАС проиндексирует тарифы на перевозку железнодорожным транспортом для взрослых пассажиров на 2026 год. Индексация тарифов коснется поездов дальнего следования в рамках внутригосударственного сообщения.