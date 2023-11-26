В России вырос спрос на новогодние путевки внутри страны

Объем бронирований уже превысил показатели прошлого года

26 ноября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вполовину больше, чем годом ранее, туроператоры могут продать новогодних туров внутри России. При этом cтоимость отдыха на каникулах увеличится минимум на одну пятую.

Как сообщает Business FM Барнаул, такие прогнозы дают участники рынка. Высокий спрос контрастирует с показателями конца прошлого года, когда большая часть россиян предпочла отдыхать дома в новогодние каникулы.

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, объем бронирований уже превысил совокупные продажи прошлого года. Средняя стоимость забронированного тура внутри страны на новогодние праздники, по оценкам портала "Слетать.ру", сейчас составляет 68 500 рублей.

Согласно опубликованным данным, Россия лидирует в структуре продаж новогодних туров: на долю внутренних поездок сейчас приходится треть бронирований. В число самых популярных городов в грядущие длинные выходные вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

Значительный рост популярности также демонстрируют среди российских туристов Петрозаводск, Смоленск и Домбай. А вот Горно-Алтайск и Переславль-Залесский стали менее востребованными направлениями.