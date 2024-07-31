В России выросла доля жителей с лишним весом
От избыточной массы страдают 62,6% граждан РФ
31 июля 2024, 16:03, ИА Амител
Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата, опубликованные на официальном сайте.
Так, в 2018 году от лишнего веса страдали 61,7% жителей страны в возрасте старше 19 лет. В 2023 году этот показатель достиг 62,6%. В частности, число лиц с предожирением выросло с 40,1 до 43,9%. При этом с ожирением первой степени снизилось с 15,7% до 14%, второй степени – с 4,3 до 3,6%, третьей степени – с 1,6 до 1,1%.
Чаще всего с проблемами лишнего веса сталкиваются мужчины. Среди них число лиц с нормальным весом упало с 34 до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась с 38,1 до 39,4% за пять лет, при том что число женщин с предожирением выросло с 34,7% до 37,1%.
17:02:48 31-07-2024
Недавно, после магазина, поймал себя на мысли, что в пакете в основном хлебобулочные изделия! А другое себе позволяем только по праздникам.
19:51:17 31-07-2024
Это все от очень качественных продуктов
20:51:17 31-07-2024
А другое себе позволяем только по праздникам.---- да ладно) овощи дешевле хлебобулочных и полезнее, однако булки с печеньками жрать для некоторых их все)
21:25:54 31-07-2024
Лучше меньше да лучше. Факт.
21:34:12 31-07-2024
Химия, химия ... другие варианты есть:
09:03:57 01-08-2024
Всюду жирные дети! Пацаны с задницами 30-летних теток. Это просто жесть! На пляже одному надо бы лифчик носить.Хотел батьке его сказать, да не мое дело. Но там только под нож хирурга. Девочки-подростки как, бабенки после пяти родов. Ужас...
12:12:11 01-08-2024
От качественной жратвы и безденежья.