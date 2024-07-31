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В России выросла доля жителей с лишним весом

От избыточной массы страдают 62,6% граждан РФ

31 июля 2024, 16:03, ИА Амител

Ожирение / Фото: unsplash.com
Ожирение / Фото: unsplash.com

Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата, опубликованные на официальном сайте.

Так, в 2018 году от лишнего веса страдали 61,7% жителей страны в возрасте старше 19 лет. В 2023 году этот показатель достиг 62,6%. В частности, число лиц с предожирением выросло с 40,1 до 43,9%. При этом с ожирением первой степени снизилось с 15,7% до 14%, второй степени – с 4,3 до 3,6%, третьей степени – с 1,6 до 1,1%.

Чаще всего с проблемами лишнего веса сталкиваются мужчины. Среди них число лиц с нормальным весом упало с 34 до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась с 38,1 до 39,4% за пять лет, при том что число женщин с предожирением выросло с 34,7% до 37,1%.

Здоровье здоровое питание

Комментарии 7

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Гость

17:02:48 31-07-2024

Недавно, после магазина, поймал себя на мысли, что в пакете в основном хлебобулочные изделия! А другое себе позволяем только по праздникам.

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гость

19:51:17 31-07-2024

Это все от очень качественных продуктов

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Гость

20:51:17 31-07-2024

А другое себе позволяем только по праздникам.---- да ладно) овощи дешевле хлебобулочных и полезнее, однако булки с печеньками жрать для некоторых их все)

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Musik

21:25:54 31-07-2024

Лучше меньше да лучше. Факт.

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dok_CФ

21:34:12 31-07-2024

Химия, химия ... другие варианты есть:

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Гость

09:03:57 01-08-2024

Всюду жирные дети! Пацаны с задницами 30-летних теток. Это просто жесть! На пляже одному надо бы лифчик носить.Хотел батьке его сказать, да не мое дело. Но там только под нож хирурга. Девочки-подростки как, бабенки после пяти родов. Ужас...

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Гость

12:12:11 01-08-2024

От качественной жратвы и безденежья.

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