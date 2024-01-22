Названо число россиян с диагнозом "ожирение"

Только за один год в стране выявили более 400 тысяч новых случаев ожирения

22 января 2024, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России 2,17 млн человек имеют диагноз "ожирение" – и это только по официальным данным, пишет РБК со ссылкой на сборник Росстата "Здравоохранение в России – 2023", который издается раз в два года.

"В 2022 году было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения, в 2021-м – 383 тысячи, в 2020 году – 372 тысячи", – сообщили в ведомстве.

Диагноз "ожирение", по данным на 2022 год, имели 2,17 млн россиян. Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у 13,05 млн россиян, а в 2020 году – у 12,07 млн.

Среди детей до 14 лет в 2022 году ожирение было выявлено 108 тысяч случаев, от 15 до 18 лет – более 40 тысяч.

Ранее сообщили, что в России на каждого переедающего школьника приходится два недоедающих.