Названо число россиян с диагнозом "ожирение"
Только за один год в стране выявили более 400 тысяч новых случаев ожирения
22 января 2024, 12:40, ИА Амител
В России 2,17 млн человек имеют диагноз "ожирение" – и это только по официальным данным, пишет РБК со ссылкой на сборник Росстата "Здравоохранение в России – 2023", который издается раз в два года.
"В 2022 году было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения, в 2021-м – 383 тысячи, в 2020 году – 372 тысячи", – сообщили в ведомстве.
Диагноз "ожирение", по данным на 2022 год, имели 2,17 млн россиян. Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были у 13,05 млн россиян, а в 2020 году – у 12,07 млн.
Среди детей до 14 лет в 2022 году ожирение было выявлено 108 тысяч случаев, от 15 до 18 лет – более 40 тысяч.
Ранее сообщили, что в России на каждого переедающего школьника приходится два недоедающих.
13:40:05 22-01-2024
Ну вот....ща скажут - ожрияются...значит много жрут. Если много жрут - значит денег много, нужно поднять налоги и всякие прочие платежи((((((((((( К сожалению, на самом деле, чаще всего все наоборот. Люди из за высоких цен берут более дешевые продукты, в которых вместо натуральных компонентов, соя, и прочие дряни, пришедшие к нам с гейропы и пендосии...и скоро черные толстые американские жопы, такими темпами и на нас свалятся. Если производители не прекратят производить эту дрянь
13:47:52 22-01-2024
Гость (13:40:05 22-01-2024) Ну вот....ща скажут - ожрияются...значит много жрут. Если мн... Или пока люди не будут перекладывать ответственность за свое здоровье на американцев, производителей, врачей и др. Спрос рождает предложение.
14:01:24 22-01-2024
Гость (13:40:05 22-01-2024)Люди из за высоких цен берут более дешевые продукты Картошка, хлеб, макарошки, маргарин - все что есться и что реально разносит(
14:08:31 22-01-2024
Гость (14:01:24 22-01-2024) Картошка, хлеб, макарошки, маргарин - все что есться и что р... Ешьте овощи, мясо, крупы и хлебушек без дрожжевой, не пихайте в рот что попало.
14:12:23 22-01-2024
Гость (14:08:31 22-01-2024) Ешьте овощи, мясо, крупы и хлебушек без дрожжевой, не пихайт... Денег с пенсии не хватает, все на таблетки уходит. Спасибо за совет.
14:48:48 22-01-2024
Гость (14:12:23 22-01-2024) Денег с пенсии не хватает, все на таблетки уходит. Спасибо з... Так и будет до самой скорой мучительной смерти. Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы временно перейти на веганскую диету, что само по себе постепенно очистит организм от токсинов и жира. Но надо понимать, что детокс будет сопровождаться дикими ломками сродни наркотическим, пока организм полностью не очистится. И для этого нужна недюженная сила воли. Мне это удалось. Таблетки теперь вообще не пью. Лечусь фруктами, овощами и специями.
16:09:29 22-01-2024
Гость (14:48:48 22-01-2024) Так и будет до самой скорой мучительной смерти. Чтобы этого ... надеюсь, ваши дети уже выпорхнули из вашего дурдома.
16:14:11 22-01-2024
Гость (14:48:48 22-01-2024) Лечусь фруктами, овощами и специями. ... Сначала ели всю жизнь что попало. Потом петух клюнул и давай лечиться .нуну.
18:51:49 22-01-2024
Гость (14:01:24 22-01-2024) Картошка, хлеб, макарошки, маргарин - все что есться и что р... Ой, а я как раз все эти продукты просто обожаю (за исключением маргарина), а ещё люблю страшно каши всякие и сыр. Должен, судя по комментам, центнера два точно весить. Но что-то при росте 172 во мне максимум 65кг, а летом вовсе не больше 62-63, а то и 60-. Может, это аномалия?
14:05:35 22-01-2024
Гость (13:40:05 22-01-2024) Ну вот....ща скажут - ожрияются...значит много жрут. Если мн... Опять виноваты все, в том числе и пиндосы и только толстые не виноваты)))).
14:49:29 22-01-2024
И яйца и гречка дорожают, а люди жиреют... Странно
14:50:12 22-01-2024
Гость (14:08:31 22-01-2024) Ешьте овощи, мясо, крупы и хлебушек без дрожжевой, не пихайт... Вы видели почём гречка и рис? Так же как яйца постоянно дорожают
16:51:48 22-01-2024
Люблю больших, люблю попастых, Люблю больших, и коренастых. Люблю толстух, ух, чтоб всё на складках. Они мой голос, считают сладким!