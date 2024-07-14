В России выросли цены на новостройки

По мнению специалиста, в ближайшие полгода ждать существенных изменений в ценах не стоит

14 июля 2024, 17:25, ИА Амител

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В большинстве городов-миллионников стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости выросла в прошлом месяце. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на эксперта компании "Этажи".

В Самаре рост составил 3,1%, в Красноярске – 2,8%, в Омске – 2,3%, в Нижнем Новгороде – 1,5%, в Казани – 1,4%.

В Волгограде и Уфе средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке осталась неизменной, в Краснодаре и Ростове-на-Дону снизилась на 0,6%, в Москве – на 0,1%.

В ближайшие полгода, по словам эксперта, вряд ли стоит ожидать существенных изменений цен на новостройки, скорее всего, они будут демонстрировать незначительные колебания на нынешнем уровне.