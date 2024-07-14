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В России выросли цены на новостройки

По мнению специалиста, в ближайшие полгода ждать существенных изменений в ценах не стоит

14 июля 2024, 17:25, ИА Амител

Лифт / Фото: pxhere.com/ru/photo/674115
Лифт / Фото: pxhere.com/ru/photo/674115

В большинстве городов-миллионников стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости выросла в прошлом месяце. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на эксперта компании "Этажи".

В Самаре рост составил 3,1%, в Красноярске – 2,8%, в Омске – 2,3%, в Нижнем Новгороде – 1,5%, в Казани – 1,4%.

В Волгограде и Уфе средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке осталась неизменной, в Краснодаре и Ростове-на-Дону снизилась на 0,6%, в Москве – на 0,1%.

В ближайшие полгода, по словам эксперта, вряд ли стоит ожидать существенных изменений цен на новостройки, скорее всего, они будут демонстрировать незначительные колебания на нынешнем уровне.

цены квартира

Комментарии 11

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Гость

17:51:34 14-07-2024

Они и на вторичку выросли. По крайней мере ,в Барнауле. сидели ,ждали падения. А на два интересующих варианта цены поднялись. И значительно. Странно...

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Элен без ребят

19:01:36 14-07-2024

Гость (17:51:34 14-07-2024) Они и на вторичку выросли. По крайней мере ,в Барнауле. сиде... ну пусть попродают по космической цене, вам то оно зачем?

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Гость

21:15:26 14-07-2024

Элен без ребят (19:01:36 14-07-2024) ну пусть попродают по космической цене, вам то оно зачем?... Как зачем? Уже столько лет снимаем(((А сейчас цены на съёмное жилье стали заоблачными((( К старости хотелось бы свой угол.

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Гость

06:26:58 15-07-2024

Гость (21:15:26 14-07-2024) Как зачем? Уже столько лет снимаем(((А сейчас цены на съёмно... и продолжат расти. Вы не слушайте местных сектантов, утверждающих, что скоро рынок рухнет, и недвижимость будут за копейки отдавать.

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Сергей

19:02:32 14-07-2024

Хорошая новость!!! 👍

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Элен без ребят

19:18:50 14-07-2024

видимо, растет благосостояние россиян, если позволяют себе покупать жилье по таким ценам))
а, нет?

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Musik

23:09:07 14-07-2024

Элен без ребят (19:18:50 14-07-2024) видимо, растет благосостояние россиян, если позволяют себе п... Да. Разве это плохо?

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Барнаульский

22:16:40 14-07-2024

Кто хочет новостройку купить и под семейку не попадает (ну нет у тебя ребенка до 6 лет) - просто подождите, застройщики акции будут запускать, но правда в 2025 году, если нужно уже готовое жильё - то тут совет тоже ждать, и мониторить рынок, есть варианты у кого очень плохо с проплатой ипотеки, и через полгода минус 10-15% гарантировано. За последние 5 лет правительство всеми усилиями стремилось сделать жильё доступным, а в результате суперинфляция и бешенный рост цен (в Барнауле за 5 ЛЕТ 280 %), кому руку пожать и вы и так знаете.... Всем добра.

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Максим

23:04:38 14-07-2024

Вариант похоже 1 единственный - ждать, пока государство наиграется в дочки-матери с семейной ипотекой...то есть минимум 5,5 лет. Пока поддерживается льготка для семейных-цены будут только расти. Но уже не на 30-40% в год, а скажем н7а 10-20% в год. Так что ставка ЦБ будет на уровне 16% все 5.5 лет в худшем случае, в лучше случае минимум 3 года. Так что я лично вклад каждые пол года буду переоткрывать. Сами ко мне придут на отсос девелоперы и умолять будут вместе с государством, чтобы я взял их квартиру. АМИНЬ.

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Гость

07:49:57 15-07-2024

Музыку давно выключили , а эти все танцуют.
Цены останутся на этих пиковых значениях , и будут стоять, станут доступны через инфляцию через пару лет. Что толку от того , что кто-то чего то хочет , главное кто может прийти с кешем и купить по этим ценам. Ипотеки под 20% это финиш )
Владельцы бетонометров ещё не понимают с каким балансом зависли.

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Гость

07:50:57 15-07-2024

выросли цены --- наверное потому что дешевую ипотеку дают без проблем

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