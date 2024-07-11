В Барнауле обсудили завершение строительства ЖК "Жемчужина"

Следующее заседание межведомственной рабочей группы проведут в августе

11 июля 2024, 16:29, ИА Амител

Долгострой / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел совещание межведомственной рабочей группы по вопросу завершения строительства многоквартирного дома по улице Партизанской, 76, в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В совещании приняли участие представители прокуратуры, руководители органов местного самоуправления, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и другие. Начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Захар Леньков сообщил, что Фондом развития территории предложено инвестору завершить строительство дома самостоятельно. При этом ходатайство правительства Алтайского края о банкротстве застройщика ООО "Монтажная компания "ПР-Холдинг" признано обоснованным.

Представитель инвестора ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" Станислав Набоко сообщил, что по проекту дома ведутся работы по корректировке проекта, уточнению числа парковочных мест, устройству сети электроснабжения, засыпке котлована подземной автостоянки, подготовке к прокладке сетей водоснабжения и водоотведения и другие.

Андрей Федоров подвел итоги совещания: скорректированный график строительно-монтажных работ предоставят инициативной группе дольщиков. Следующее заседание межведомственной рабочей группы проведут в августе для контроля за выполнением обязательств по завершению строительства до конца текущего года.

