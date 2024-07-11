В Барнауле обсудили завершение строительства ЖК "Жемчужина"
Следующее заседание межведомственной рабочей группы проведут в августе
11 июля 2024, 16:29, ИА Амител
Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел совещание межведомственной рабочей группы по вопросу завершения строительства многоквартирного дома по улице Партизанской, 76, в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В совещании приняли участие представители прокуратуры, руководители органов местного самоуправления, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и другие. Начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Захар Леньков сообщил, что Фондом развития территории предложено инвестору завершить строительство дома самостоятельно. При этом ходатайство правительства Алтайского края о банкротстве застройщика ООО "Монтажная компания "ПР-Холдинг" признано обоснованным.
Представитель инвестора ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг" Станислав Набоко сообщил, что по проекту дома ведутся работы по корректировке проекта, уточнению числа парковочных мест, устройству сети электроснабжения, засыпке котлована подземной автостоянки, подготовке к прокладке сетей водоснабжения и водоотведения и другие.
Андрей Федоров подвел итоги совещания: скорректированный график строительно-монтажных работ предоставят инициативной группе дольщиков. Следующее заседание межведомственной рабочей группы проведут в августе для контроля за выполнением обязательств по завершению строительства до конца текущего года.
17:57:32 11-07-2024
А виновник этой ситуации вернется героем с СВО??
10:00:50 12-07-2024
//засыпке котлована подземной автостоянки// Как так? Положено "концы в воду", а тут какая-то засыпка. Может, и дом 70б по Партизанской тоже приведут в порядок, тем более, что после поднятой в начале года паники он и не думает рассыпаться? Может, вернут дом его спешно выселенным посреди зимы собственникам, или хотя бы земельный участок? Или земельный участок уже передан давно облизывавшемуся на него застройщику?
Кстати, за этот котлован кто-нибудь из администрации и инспекции по строительству, или какого-либо иного надзорного органа понес хотя бы устное порицание?
18:42:57 14-07-2024
Гость (10:00:50 12-07-2024) //засыпке котлована подземной автостоянки// Как так? Положе... Ну так пальцем же погрозили и хватит.
12:03:11 12-07-2024
Переселенцам надо дать квартиры в ЖК Жемчужина