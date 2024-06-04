В России выросли продажи крема для лица, который протестировал Путин

Цены на крем не поднимались, а вот интерес к нему значительно усилился

04 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Продажи крема для лица, который протестировал на руке президент России Владимир Путин, выросли до 40%, сообщает РИА Новости.

Напомним, в феврале Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в Москве. После пленарной сессии глава государства опробовал продукцию бренда "Краснополянская косметика": нанес немного на руку увлажняющего крема для лица.

"В феврале продажи выросли примерно на 40%, далее – март, в апреле произошел небольшой спад, но все равно продажи остались на более высоком уровне, по сравнению с ноябрем 2022 года и январем 2023-го", – рассказала основатель бренда косметики Кристина Судеревская.

Она подчеркнула, что цены на крем не поднимались.