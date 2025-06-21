В России выявили новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов

В Роскачестве считают, что за схемой может стоять преступная сеть

21 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Роскачество выявило новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов на россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Мошенники звонят людям под видом курьеров и просят назвать код из SMS, который приходит якобы от официальных магазинов. На самом же деле этот код используют для оформления микрозайма в микрокредитной компании.

После кражи денег аферисты продают персональные данные жертвы другим МФО. В Роскачестве допускают, что за схемой стоит целая преступная сеть.

Ранее врио начальника УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин рассказал, как себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.