В России выявили новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов
В Роскачестве считают, что за схемой может стоять преступная сеть
21 июня 2025, 22:30, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Роскачество выявило новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов на россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
Мошенники звонят людям под видом курьеров и просят назвать код из SMS, который приходит якобы от официальных магазинов. На самом же деле этот код используют для оформления микрозайма в микрокредитной компании.
После кражи денег аферисты продают персональные данные жертвы другим МФО. В Роскачестве допускают, что за схемой стоит целая преступная сеть.
Ранее врио начальника УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин рассказал, как себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.
06:24:23 22-06-2025
А не мошенничество ли, когда из-за тяжёлой жизненной ситуации пришел в банк взять кредит на ремонт автомобиля, 250 т.р. Тебе накручивают ещё 50 тыс.р. чтобы снизить немного процент кредита. В итоге дают 300 т.р. с платежом 10 т.р. За 60 месяцев надо отдать банку 600 т.р. Дали 300, а заберут 600, за 5 лет. С человеческой точки зрения, мошенничество, без всяких смс.
12:04:41 22-06-2025
Гость (06:24:23 22-06-2025) А не мошенничество ли, когда из-за тяжёлой жизненной ситуаци... в тяжёлой жизненной ситуации не ремонтируют авто, не? с остальным согласна.
10:18:12 23-06-2025
Элен без ребят (12:04:41 22-06-2025) в тяжёлой жизненной ситуации не ремонтируют авто, не? с оста... Ну тут спорно, а если та самая машина является единственным источником дохода?
10:25:45 23-06-2025
Гость (10:18:12 23-06-2025) Ну тут спорно, а если та самая машина является единственным ... Никакого спорно тут нет. Тяжелая жизненная ситуация - это когда ты одинокий бомж на улице.
10:10:41 22-06-2025
Если вам все сказали как есть и не обманули, то нет, какое мошенничество? Ростовщики это тоже древнейшая профессия. Один из принципов кредитования это Платность, кредит всегда платный.