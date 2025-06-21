НОВОСТИОбщество

В России выявили новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов

В Роскачестве считают, что за схемой может стоять преступная сеть

21 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Роскачество выявило новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов на россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Мошенники звонят людям под видом курьеров и просят назвать код из SMS, который приходит якобы от официальных магазинов. На самом же деле этот код используют для оформления микрозайма в микрокредитной компании.

После кражи денег аферисты продают персональные данные жертвы другим МФО. В Роскачестве допускают, что за схемой стоит целая преступная сеть.

Ранее врио начальника УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин рассказал, как себя вести, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Мошенники

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

06:24:23 22-06-2025

А не мошенничество ли, когда из-за тяжёлой жизненной ситуации пришел в банк взять кредит на ремонт автомобиля, 250 т.р. Тебе накручивают ещё 50 тыс.р. чтобы снизить немного процент кредита. В итоге дают 300 т.р. с платежом 10 т.р. За 60 месяцев надо отдать банку 600 т.р. Дали 300, а заберут 600, за 5 лет. С человеческой точки зрения, мошенничество, без всяких смс.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:04:41 22-06-2025

Гость (06:24:23 22-06-2025) А не мошенничество ли, когда из-за тяжёлой жизненной ситуаци... в тяжёлой жизненной ситуации не ремонтируют авто, не? с остальным согласна.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:12 23-06-2025

Элен без ребят (12:04:41 22-06-2025) в тяжёлой жизненной ситуации не ремонтируют авто, не? с оста... Ну тут спорно, а если та самая машина является единственным источником дохода?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:45 23-06-2025

Гость (10:18:12 23-06-2025) Ну тут спорно, а если та самая машина является единственным ... Никакого спорно тут нет. Тяжелая жизненная ситуация - это когда ты одинокий бомж на улице.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:10:41 22-06-2025

Если вам все сказали как есть и не обманули, то нет, какое мошенничество? Ростовщики это тоже древнейшая профессия. Один из принципов кредитования это Платность, кредит всегда платный.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров