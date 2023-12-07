В России выявили объединение роста гриппа и коронавируса
Это несет дополнительные риски, утверждает Анна Попова
07 декабря 2023, 16:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Впервые за три года в России идет объединение подъема гриппа и ковида. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, "это несет дополнительные риски".
Чиновница отметила, что число заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в стране превысило миллион человек.
Кроме того, растет число обращающихся по ковиду и госпитализированных, а также растет тяжесть заболевания, пишет РИА Новости.
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