В России выявили случаи заражения коронавирусом "арктур"

Новый штамм может обладать большей заразностью

19 апреля 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России выявлены случаи заболевания вариантом коронавируса "арктур", который распространяется и в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется", – подчеркнули в управлении федеральной службы.

Ведомство отмечает, что новый штамм может обладать большей заразностью, однако он не отличается высокой патогенностью. Заболевание протекает в лёгкой форме.

До регионов довели информацию о новом подварианте COVID-19.

Напомним, что ранее ВОЗ заявляла о росте числа заболевших в Индии. Предположительно, он вызван распространением "арктура", который считается подвариантом уже известного "омикрона".