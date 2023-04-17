Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-Д" – комбинированная. Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе исследования рассматривалось два варианта дозировки препарата – 0,2 взрослой дозы, как в "Спутнике М", или 0,1 взрослой дозы.

В результате было решено применять 0,1 взрослой дозы или половину "Спутника М", передаёт слова Гинцбурга "Интерфакс".