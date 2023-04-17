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Что известно о вакцине против COVID-19 для детей, которую зарегистрировали в России?

Ещё одну детскую вакцину зарегистрировали в России, она подходит дошкольникам

17 апреля 2023, 16:45, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей "Гам-КОВИД-Вак-Д", ссылается ТАСС на данные государственного реестра лекарственных средств.

Что известно о детской вакцине от ковида, в каком возрасте её можно ставить и какие есть противопоказания – читайте на amic.ru.

1

Какая вакцина для детей уже есть?

В 2021 году в гражданский оборот выпустили вакцину "Спутник М". Она подходит для подростков 12-17 лет, ранее писал amic.ru.
2

Что за вакцину от COVID-19 для детей зарегистрировали в России?

Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-Д" – комбинированная. Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе исследования рассматривалось два варианта дозировки препарата – 0,2 взрослой дозы, как в "Спутнике М", или 0,1 взрослой дозы.

В результате было решено применять 0,1 взрослой дозы или половину "Спутника М", передаёт слова Гинцбурга "Интерфакс".

3

Сколько детей 6-11 лет участвовали в испытаниях "Спутника М"?

Как сообщилось в январе прошлого года, в испытаниях "Спутника М" для детей 6-11 лет должны были участвовать 2,2 тыс. человек.

Тестирование проводили на трёх московских площадках – в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице имени Башляевой и в Сеченовском медуниверситете.

4

Во сколько лет будут ставить "Гам-КОВИД-Вак-Д"?

"Гам-КОВИД-Вак-Д" будут ставить детям в возрасте 6-11 лет.

5

С каким интервалом будут вводить дозы "Гам-КОВИД-Вак-Д"?

Дозы "Гам-КОВИД-Вак-Д" будут вводить с интервалом в 21 день.
6

А если ребёнок болел?

Если ребёнок перенёс острое инфекционное или неинфекционное заболевание, то вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Если речь идёт о нетяжёлых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ, то вакцинацию начинают после нормализации температуры.

7

Какие противопоказания есть у детской вакцины от коронавируса?

Среди противопоказаний детской вакцины от COVID-19 – гиперчувствительность к какому-либо из её компонентов или лекарству с аналогичными компонентами, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе и возраст до шести лет.
Фото: pixabay.com

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