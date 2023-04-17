Что известно о вакцине против COVID-19 для детей, которую зарегистрировали в России?
Ещё одну детскую вакцину зарегистрировали в России, она подходит дошкольникам
17 апреля 2023, 16:45, Анастасия Бичакова
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей "Гам-КОВИД-Вак-Д", ссылается ТАСС на данные государственного реестра лекарственных средств.
Что известно о детской вакцине от ковида, в каком возрасте её можно ставить и какие есть противопоказания – читайте на amic.ru.
Какая вакцина для детей уже есть?
Что за вакцину от COVID-19 для детей зарегистрировали в России?
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-Д" – комбинированная. Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе исследования рассматривалось два варианта дозировки препарата – 0,2 взрослой дозы, как в "Спутнике М", или 0,1 взрослой дозы.
В результате было решено применять 0,1 взрослой дозы или половину "Спутника М", передаёт слова Гинцбурга "Интерфакс".
Сколько детей 6-11 лет участвовали в испытаниях "Спутника М"?
Как сообщилось в январе прошлого года, в испытаниях "Спутника М" для детей 6-11 лет должны были участвовать 2,2 тыс. человек.
Тестирование проводили на трёх московских площадках – в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице имени Башляевой и в Сеченовском медуниверситете.
Во сколько лет будут ставить "Гам-КОВИД-Вак-Д"?
"Гам-КОВИД-Вак-Д" будут ставить детям в возрасте 6-11 лет.
С каким интервалом будут вводить дозы "Гам-КОВИД-Вак-Д"?
А если ребёнок болел?
Если ребёнок перенёс острое инфекционное или неинфекционное заболевание, то вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.
Если речь идёт о нетяжёлых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ, то вакцинацию начинают после нормализации температуры.
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