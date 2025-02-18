В России за пять лет предстоит заменить более десяти миллионов трудящихся граждан

При этом учебные заведения выпустят менее семи миллионов специалистов

18 февраля 2025, 20:57, ИА Амител

Собеседование / Фото: unsplash.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до 2030 года России предстоит заменить 10,9 миллиона работников. Ее слова приводит РИА Новости.

По оценкам, потребность в новых кадрах к 2030 году составит 3,1 миллиона человек по сравнению с 2022 годом.

"Практически это означает следующее: на период до 2030 года нам нужно дополнительно вовлечь в экономику еще порядка 800 тысяч человек", – пояснила Голикова.

Она подчеркнула, что из-за выхода россиян на пенсию в этот период потребуется заменить 10,1 миллиона работников. В целом общая потребность в замещении и привлечении кадров в экономику оценивается в 10,9 миллиона человек.

При этом до 2030 года высшие и средние учебные заведения выпустят 6,7 миллиона специалистов.

Наибольшая кадровая потребность сейчас наблюдается в обрабатывающей промышленности, строительстве, образовании, здравоохранении, а также в сфере транспорта и логистики.