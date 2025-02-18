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В России за пять лет предстоит заменить более десяти миллионов трудящихся граждан

При этом учебные заведения выпустят менее семи миллионов специалистов

18 февраля 2025, 20:57, ИА Амител

Собеседование / Фото: unsplash.com
Собеседование / Фото: unsplash.com

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до 2030 года России предстоит заменить 10,9 миллиона работников. Ее слова приводит РИА Новости.

По оценкам, потребность в новых кадрах к 2030 году составит 3,1 миллиона человек по сравнению с 2022 годом.

"Практически это означает следующее: на период до 2030 года нам нужно дополнительно вовлечь в экономику еще порядка 800 тысяч человек", – пояснила Голикова.

Она подчеркнула, что из-за выхода россиян на пенсию в этот период потребуется заменить 10,1 миллиона работников. В целом общая потребность в замещении и привлечении кадров в экономику оценивается в 10,9 миллиона человек.

При этом до 2030 года высшие и средние учебные заведения выпустят 6,7 миллиона специалистов.

Наибольшая кадровая потребность сейчас наблюдается в обрабатывающей промышленности, строительстве, образовании, здравоохранении, а также в сфере транспорта и логистики.

Экономика Россия Работа

Комментарии 22

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Кхм...

21:20:41 18-02-2025

На кого "заменить"? Китайские друзья вас самих "заменят".
😆

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Гена

22:04:06 18-02-2025

Все идет по плану

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Гость

23:49:16 18-02-2025

34 года страна как отказалась от коммунистического совкового прошлого и перешла на демократический путь выбора из двух и более кандидатов и встала на рельсы эффективной рыночной экономики вместо неэффективной плановой.

Примерно лет 25 мы встаём с колен.

И тут вдруг такое.

Как же так?

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Гость

07:11:42 19-02-2025

Гость (23:49:16 18-02-2025) 34 года страна как отказалась от коммунистического совкового... Какое такое? Вам человек говорит, что люди на пенсию выходят, необходимо их заменить новыми работниками. Что тут непонятного?

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Афиноген

08:27:17 19-02-2025

Гость (07:11:42 19-02-2025) Какое такое? Вам человек говорит, что люди на пенсию выходят... А непонятно ,то что в советском периоде таких проблем не стояло.И люди выходили на пенсию на пять лет раньше ,и пенсия была достойной и кадрами экономика пополнялась в полной мере.И население год от года увеличивалось.А сейчас где эта вся обещанная распрекрасная жизнь?Что мы поимели в итоге?Нищету,безысходность и все условия вымирания нации?

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Гость

10:57:03 19-02-2025

Афиноген (08:27:17 19-02-2025) А непонятно ,то что в советском периоде таких проблем не сто... Пенсия в 70 р достойная? 23 унылых енота.

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Афиноген

11:28:41 19-02-2025

Гость (10:57:03 19-02-2025) Пенсия в 70 р достойная? 23 унылых енота.... Ну вот и боты повыползли.Да на ту пенсию жить было можно ,а не прозябать как сейчас,если учесть ,что не было таких диких тарифов и цены были адекватные.А были пенсии и больше 100.Например-125р.Максимум-132р.Кто работал ,тот зарабатывал.

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Гость

14:52:29 19-02-2025

Афиноген (11:28:41 19-02-2025) Ну вот и боты повыползли.Да на ту пенсию жить было можно ,а ... Сам написал - средняя пенсия. Значит были и меньше 70. Гадкая докторская колбаса стоила 2 р 50 к, ветчина 3,50. Можно было аж 20 кг на пенсию хапнуть. Ну или не жрать ничего месяца полтора и купить себе джинсы. Ах да! Инженер мог купить себе те же джинсы с 1 зарплаты и еще 25 р осталось бы на жизнь! 8 долларов аж! Влт это жизнь, живи не тужи! Если будет каждый месяц такая жизнь. (песня из сссра)

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Афиноген

16:17:23 19-02-2025

Гость (14:52:29 19-02-2025) Сам написал - средняя пенсия. Значит были и меньше 70. Гадка... Ты что читать не умеешь?Где я там написал про среднюю пенсию?Средняя пенсия у людей была под сотню,и это при тех ценах и тарифах,которые несравнимы с сегодняшними.И та ,по твоему,гадкая колбаса была гораздо полезней и вкусней нынешней гадости,потому что действовали ГОСТы и проверки на соответствие.Я понимаю ,что сейчас сформировался такой класс захребетников,которые заинтересованы в создавшемся положении.Можно производить дерьмо ,сбывать его и таким образом наживаться на здоровье людей,ещё и присваивая прибавочную стоимость труда наёмных.Просто рай для таких.Как они могут расстаться с этим?Им надо ещё больше извлекать прибыль,им надо ещё больше рабов.Может,конечно ,не всё было идеально в материальном плане ,но для простых людей было больше свободы и меньше гнёта.А главное ,была надежда в завтрашний день и будущее.

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Гость

17:21:27 19-02-2025

Афиноген (16:17:23 19-02-2025) Ты что читать не умеешь?Где я там написал про среднюю пенсию... Не надо ля-ля, феня. 70 р пенсия была средняя.

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Гость

17:28:09 19-02-2025

Средняя зарплата в СССР составляла 120 рублей, а вот какой была средняя пенсия? После окончания трудовой деятельности, советский человек мог рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере от 70 до тех же 120 рублей — но только в том случае, если честно трудился всю свою жизнь и наработал достаточно трудового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин). Если же стажа не хватало, то государство платило ему только так называемую социальную пенсию — 35 рублей.
Впрочем, были пенсии и еще меньше: в 1964 году Никита Хрущев дал указание разработать новый закон о государственных пенсиях колхозникам, который вступил в силу в 1965 году. Минимальная пенсия для них тогда составляла 12 рублей в месяц. Со временем пенсии для жителей села стали увеличивать: так, с 1973 года минимальная пенсия для них уже составляла 20 рублей, а с 1987 — 50 рублей.

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Афиноген

08:49:01 20-02-2025

Гость (17:28:09 19-02-2025) Средняя зарплата в СССР составляла 120 рублей, а вот какой б... И что?По вашему пенсионеры тогда влачили нищенское существование?Да на порядок лучше жили.

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Гость

09:07:49 20-02-2025

Афиноген (08:49:01 20-02-2025) И что?По вашему пенсионеры тогда влачили нищенское существов... Угу, особенно если учесть, что минимальная пенсия, ну как щас у тебя несчастного, была 35 рублей. Кушай, не обляпайся!

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Афиноген

09:22:38 20-02-2025

Гость (09:07:49 20-02-2025) Угу, особенно если учесть, что минимальная пенсия, ну как ща... Наберусь терпенья и ещё раз скажу,что при тех пенсиях и условиях люди жили сносно-не экономили всё до копейки,чтоб на" макарошки" хватило до новой пенсии и жизнь другая была ,особенно в деревни.А сейчас поезжай ,посмотри -всё в разрухе.

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Гость

09:29:18 20-02-2025

Афиноген (09:22:38 20-02-2025) Наберусь терпенья и ещё раз скажу,что при тех пенсиях и усло... Как щас помню- на всех лужайках пенсионеры гуляют на пикниках- жарят стейки на гриле, едят сыр, запиваю французским вином... А в реале- ребята пиво допьете бутылочку не выбрасывайте, я постою подожду.

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Афиноген

15:45:47 20-02-2025

Гость (09:29:18 20-02-2025) Как щас помню- на всех лужайках пенсионеры гуляют на пикника... Жаль,что модератор не пропустил мой первоначальный ответ.Там ,как то поёмче подоходчивей.Но ,наберусь терпения,уйму гордыню и отвечу уже во второй раз.Так вот ,попробуй насладиться нынешней ,хорошей ,по твоему ,пенсией,Нажарь стейков,наешься хорошего сыра,запей всё это французским вином.А ещё полечись на курорте,пустись путешествовать по миру (скорее по- миру),помоги материально своим детям и внукам.Так ,кажется ,нам пели могильщики ,когда повысили пенсионный возраст в 2018 году?Не под их ли дудку,твоя песня,соловей?

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Гость

17:32:22 19-02-2025

Афиноген (16:17:23 19-02-2025) Ты что читать не умеешь?Где я там написал про среднюю пенсию... феня не неси пургу! Наравне с ГОСТами точно также существовали ТУ. И гнали редкое уг в виде, пива, колбасы. синих кур, причем не потрошенных, и тд и тп. Одна колбаса "знлнглшоадская" многого стояла. Из ароматного утиного мяса. С перьями. Ну а про колбасу с туалетной бумагой весь ссср на кухнях судачил. Один плюс был - не было проблем со стоянками- машин было 1-2 на подъезд, а то и на дом.

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Афиноген

08:46:25 20-02-2025

Гость (17:32:22 19-02-2025) феня не неси пургу! Наравне с ГОСТами точно также существова... Полное заказное враньё.Нынешние ваши дерьмо-продукты и в подмётки не годятся тем настоящим,натуральным, без любимого вами пальмового масла,которые тогда производились.

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Гость

08:07:05 19-02-2025

Опять программу какую-то хотят предложить с офигительным бюджетом. Потом отчитаться, что прога успешно выполнена. А по факту просто выйдут на работу дети тех бебибумеров, кто родились в начале 80-х. Они такой фокус уже провернули с мат капиталом, сказали, что это их заслуга. Деньги зашли в пенсионный

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х2

08:08:25 19-02-2025

заменить бы наших депутатов на роботов и платить не надо

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Гость

10:58:50 19-02-2025

Цифра не правильно посчитана. Умножить на два смело и то не попадет точно.

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Гость

14:05:58 19-02-2025

Читаешь новости, складывается такое впечатление, что все здесь тронулись умом. И бояре и крестьяне.

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