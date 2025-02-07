Врачи и дворники. На какие специальности легче всего устроиться на Алтае?
Меньше всего желающих работать врачами, дворниками и агентами по недвижимости
07 февраля 2025, 20:55, ИА Амител
Наибольшее количество вакансий и минимальная конкуренция за рабочие места в Алтайском крае наблюдается среди врачей, дворников и агентов по недвижимости. Об этом сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.ru.
На позиции врача и дворника приходится всего по 0,6 резюме, а на агента по недвижимости – 0,9. Это означает, что работодатели ищут работников активнее, чем соискатели – работу.
Кроме того, низкая конкуренция была зафиксирована для специалистов по следующим профессиям: токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,2 резюме на вакансию), повара, пекари, кондитеры (1,3), слесари, сантехники (1,4), специалисты по взысканию задолженности (1,5) и электромонтажники (1,6). В этой группе также значатся фармацевты, автослесари и инженеры ПНР.
"Все перечисленные специалисты относятся к категории дефицитных. Это значит, что конкуренция за рабочие места среди соискателей будет минимальной, а трудоустройство – быстрым при наличии необходимых навыков и опыта", – отметили аналитики.
При этом высокая конкуренция наблюдается среди соискателей, претендующих на должности директора юридического департамента, бизнес-тренера, операционного директора и других управленческих позиций.
Например, на вакансию директора юридического департамента приходится 148 резюме, на вакансию бизнес-тренера – 139 резюме.
21:12:03 07-02-2025
Хорош же имидж врача.
Вражеская пропаганда.
22:49:47 07-02-2025
Кто дворником зимой идёт у того горб растёт)))
22:51:40 07-02-2025
А вот врачи за "огромную зарплату" это да показатель.
22:54:16 07-02-2025
А вот врачи за "огромную зарплату" это да показатель. Удивительно что не так
14:55:20 08-02-2025
Какая конкуренция? Ни врачей, ни дворников в очереди нет.
18:08:31 08-02-2025
Вот смотрю уже на работу наших мучеников врачей уже несколько месяцев в разных кабинетах. Работают в теплее и чистоте, в приёме пациентов освободили до минимума , чего ещё не хватает? Медсестры сидят в телефоне. На приём придешь и практически профессионального ответа не услышишь.
07:57:55 09-02-2025
И (18:08:31 08-02-2025) Вот смотрю уже на работу наших мучеников врачей уже нескольк... а должны на куче угля принимать?
17:03:01 09-02-2025
И (18:08:31 08-02-2025) Вот смотрю уже на работу наших мучеников врачей уже нескольк... Слабо медицинский освоить? Тоже будешь в тепле и чистоте профессиональные ответы раздавать.
17:49:34 09-02-2025
Гость (17:03:01 09-02-2025) Слабо медицинский освоить? Тоже будешь в тепле и чистоте про... Мне тоже всегда интересно, зачем человек идет учиться на врача. Если учиться трудно, работа тяжелая, платят мало. Но в МЕД всегда большой конкурс, родители дают взятки, если не на бюджете, то плата за обучение не маленькая.
08:59:35 09-02-2025
Захожу на сайт, про который здесь пишут. Что вижу?
"Какие сотрудники есть на hh.ru? Не ждите откликов — найдите идеального сотрудника сами среди 78 765 974 резюме у 50 026 526 соискателей"
50МЛН ИЩУТ РАБОТУ! Какая безработица?
13:03:05 09-02-2025
Везде хорошо, где нас нет?