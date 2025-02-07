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Врачи и дворники. На какие специальности легче всего устроиться на Алтае?

Меньше всего желающих работать врачами, дворниками и агентами по недвижимости

07 февраля 2025, 20:55, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Наибольшее количество вакансий и минимальная конкуренция за рабочие места в Алтайском крае наблюдается среди врачей, дворников и агентов по недвижимости. Об этом сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.ru.

На позиции врача и дворника приходится всего по 0,6 резюме, а на агента по недвижимости – 0,9. Это означает, что работодатели ищут работников активнее, чем соискатели – работу.

Кроме того, низкая конкуренция была зафиксирована для специалистов по следующим профессиям: токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,2 резюме на вакансию), повара, пекари, кондитеры (1,3), слесари, сантехники (1,4), специалисты по взысканию задолженности (1,5) и электромонтажники (1,6). В этой группе также значатся фармацевты, автослесари и инженеры ПНР.

"Все перечисленные специалисты относятся к категории дефицитных. Это значит, что конкуренция за рабочие места среди соискателей будет минимальной, а трудоустройство – быстрым при наличии необходимых навыков и опыта", – отметили аналитики.

График: hh.ru

При этом высокая конкуренция наблюдается среди соискателей, претендующих на должности директора юридического департамента, бизнес-тренера, операционного директора и других управленческих позиций.

Например, на вакансию директора юридического департамента приходится 148 резюме, на вакансию бизнес-тренера – 139 резюме.

Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 11

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Musik

21:12:03 07-02-2025

Хорош же имидж врача.
Вражеская пропаганда.

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Гость

22:49:47 07-02-2025

Кто дворником зимой идёт у того горб растёт)))

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Гость

22:51:40 07-02-2025

А вот врачи за "огромную зарплату" это да показатель.

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Гость

22:54:16 07-02-2025

А вот врачи за "огромную зарплату" это да показатель. Удивительно что не так

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Сибиряк

14:55:20 08-02-2025

Какая конкуренция? Ни врачей, ни дворников в очереди нет.

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И

18:08:31 08-02-2025

Вот смотрю уже на работу наших мучеников врачей уже несколько месяцев в разных кабинетах. Работают в теплее и чистоте, в приёме пациентов освободили до минимума , чего ещё не хватает? Медсестры сидят в телефоне. На приём придешь и практически профессионального ответа не услышишь.

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Гость

07:57:55 09-02-2025

И (18:08:31 08-02-2025) Вот смотрю уже на работу наших мучеников врачей уже нескольк... а должны на куче угля принимать?

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Гость

17:03:01 09-02-2025

И (18:08:31 08-02-2025) Вот смотрю уже на работу наших мучеников врачей уже нескольк... Слабо медицинский освоить? Тоже будешь в тепле и чистоте профессиональные ответы раздавать.

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Гость

17:49:34 09-02-2025

Гость (17:03:01 09-02-2025) Слабо медицинский освоить? Тоже будешь в тепле и чистоте про... Мне тоже всегда интересно, зачем человек идет учиться на врача. Если учиться трудно, работа тяжелая, платят мало. Но в МЕД всегда большой конкурс, родители дают взятки, если не на бюджете, то плата за обучение не маленькая.

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Гость

08:59:35 09-02-2025

Захожу на сайт, про который здесь пишут. Что вижу?
"Какие сотрудники есть на hh.ru? Не ждите откликов — найдите идеального сотрудника сами среди 78 765 974 резюме у 50 026 526 соискателей"
50МЛН ИЩУТ РАБОТУ! Какая безработица?

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Гость

13:03:05 09-02-2025

Везде хорошо, где нас нет?

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