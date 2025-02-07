Врачи и дворники. На какие специальности легче всего устроиться на Алтае?

Меньше всего желающих работать врачами, дворниками и агентами по недвижимости

07 февраля 2025, 20:55, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Наибольшее количество вакансий и минимальная конкуренция за рабочие места в Алтайском крае наблюдается среди врачей, дворников и агентов по недвижимости. Об этом сообщает рекрутинговый онлайн-ресурс hh.ru.

На позиции врача и дворника приходится всего по 0,6 резюме, а на агента по недвижимости – 0,9. Это означает, что работодатели ищут работников активнее, чем соискатели – работу.

Кроме того, низкая конкуренция была зафиксирована для специалистов по следующим профессиям: токари, фрезеровщики, шлифовщики (1,2 резюме на вакансию), повара, пекари, кондитеры (1,3), слесари, сантехники (1,4), специалисты по взысканию задолженности (1,5) и электромонтажники (1,6). В этой группе также значатся фармацевты, автослесари и инженеры ПНР.

"Все перечисленные специалисты относятся к категории дефицитных. Это значит, что конкуренция за рабочие места среди соискателей будет минимальной, а трудоустройство – быстрым при наличии необходимых навыков и опыта", – отметили аналитики.

График: hh.ru

При этом высокая конкуренция наблюдается среди соискателей, претендующих на должности директора юридического департамента, бизнес-тренера, операционного директора и других управленческих позиций.

Например, на вакансию директора юридического департамента приходится 148 резюме, на вакансию бизнес-тренера – 139 резюме.