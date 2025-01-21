В России заболеваемость ОРВИ выросла на 30% за неделю

Число случаев COVID-19 за этот же период стало больше на 2,8%

21 января 2025, 17:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

За неделю число заболевших ОРВИ россиян стало больше почти на треть. Об этом сообщили в официальном в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 572,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны", – рассказали в ведомстве.

В 27 регионах страны на 30% и более увеличилось количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей.

Также за неделю число случаев COVID-19 составило 9,6 тысячи. Это на 2,8% выше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости произошел в 55 регионах. Выше среднего по стране его зафиксировали в 22 из них. В больницы с COVID-19 попали 1120 человек (+4,9% за неделю). Госпитализаций стало больше в 42 регионах, в 24 из которых показатель превышал среднероссийский.