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В России заболеваемость ОРВИ выросла на 30% за неделю

Число случаев COVID-19 за этот же период стало больше на 2,8%

21 января 2025, 17:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

За неделю число заболевших ОРВИ россиян стало больше почти на треть. Об этом сообщили в официальном в Telegram-канале Роспотребнадзора.

"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 572,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны", – рассказали в ведомстве.

В 27 регионах страны на 30% и более увеличилось количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей.

Также за неделю число случаев COVID-19 составило 9,6 тысячи. Это на 2,8% выше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости произошел в 55 регионах. Выше среднего по стране его зафиксировали в 22 из них. В больницы с COVID-19 попали 1120 человек (+4,9% за неделю). Госпитализаций стало больше в 42 регионах, в 24 из которых показатель превышал среднероссийский.

"Выздоровели за неделю 11 354 человек – на 20,4% меньше, чем неделей ранее. Умерли за это время 43 человека", – привел статистические данные Роспотребнадзор.

Здоровье Россия ОРВИ и грипп

Комментарии 4

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Гость

17:23:34 21-01-2025

перекупались что ли?

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Гость

18:12:49 21-01-2025

Гость (17:23:34 21-01-2025) перекупались что ли?... Купались в ночь на Крещенье, а заболевших считали на прошлой неделе. Погодите, за эту неделю еще и накупавшихся и перекупавшихся прибавится)

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Гость

18:11:18 21-01-2025

Это еще не все к врачам обращались. По факту заболевших еще больше.

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Гость

14:18:27 22-01-2025

Прорубей мало напилили.

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