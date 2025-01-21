В России заболеваемость ОРВИ выросла на 30% за неделю
Число случаев COVID-19 за этот же период стало больше на 2,8%
21 января 2025, 17:00, ИА Амител
За неделю число заболевших ОРВИ россиян стало больше почти на треть. Об этом сообщили в официальном в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 572,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны", – рассказали в ведомстве.
В 27 регионах страны на 30% и более увеличилось количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей.
Также за неделю число случаев COVID-19 составило 9,6 тысячи. Это на 2,8% выше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости произошел в 55 регионах. Выше среднего по стране его зафиксировали в 22 из них. В больницы с COVID-19 попали 1120 человек (+4,9% за неделю). Госпитализаций стало больше в 42 регионах, в 24 из которых показатель превышал среднероссийский.
"Выздоровели за неделю 11 354 человек – на 20,4% меньше, чем неделей ранее. Умерли за это время 43 человека", – привел статистические данные Роспотребнадзор.
17:23:34 21-01-2025
перекупались что ли?
18:12:49 21-01-2025
Гость (17:23:34 21-01-2025) перекупались что ли?... Купались в ночь на Крещенье, а заболевших считали на прошлой неделе. Погодите, за эту неделю еще и накупавшихся и перекупавшихся прибавится)
18:11:18 21-01-2025
Это еще не все к врачам обращались. По факту заболевших еще больше.
14:18:27 22-01-2025
Прорубей мало напилили.