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В России задержали двух таджиков-шпионов

У них нашли накладную лысину и специальные линзы

12 декабря 2024, 20:40, ИА Амител

Мужчины в темном переулке / Фото: pxhere.com
Мужчины в темном переулке / Фото: pxhere.com

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух граждан Таджикистана, у которых обнаружили оружие и шпионский набор. Об этом сообщает Baza.

"Братья 39 и 37 лет были задержаны в Ноябрьске. При обыске в их доме обнаружили более ста патронов, порох, приспособление для снятия ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также накладную лысину и линзы для смены цвета глаз", – рассказывает издание.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. По их словам, они не нарушали закон: один из них интересуется оружием, а другой увлекается охотой.

Источники утверждают, что сотрудники спецслужб не верят задержанным.

Отмечается, что братья недавно получили вид на жительство, зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, однако на допросах они "резко перестали понимать русский язык".

Россия Мигранты

Комментарии 4

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Гость

20:54:08 12-12-2024

Тех кто выдал вид на жительство басмачам, не понимающих русский язык депортировать в кишламки вместе с кпшолками и дитями

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Кхм...

21:36:00 12-12-2024

Чукчи-чекисты тоже хочут кушать и звания.

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Гость

13:36:23 13-12-2024

расстрел на месте, нехрен с ними разбираться

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Элен без ребят

14:59:49 13-12-2024

Гость (13:36:23 13-12-2024) расстрел на месте, нехрен с ними разбираться... не, сначала допрос с особым пристрастием и получение важной информации, а уж потом того

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