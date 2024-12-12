В России задержали двух таджиков-шпионов
У них нашли накладную лысину и специальные линзы
12 декабря 2024, 20:40, ИА Амител
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух граждан Таджикистана, у которых обнаружили оружие и шпионский набор. Об этом сообщает Baza.
"Братья 39 и 37 лет были задержаны в Ноябрьске. При обыске в их доме обнаружили более ста патронов, порох, приспособление для снятия ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также накладную лысину и линзы для смены цвета глаз", – рассказывает издание.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. По их словам, они не нарушали закон: один из них интересуется оружием, а другой увлекается охотой.
Источники утверждают, что сотрудники спецслужб не верят задержанным.
Отмечается, что братья недавно получили вид на жительство, зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, однако на допросах они "резко перестали понимать русский язык".
20:54:08 12-12-2024
Тех кто выдал вид на жительство басмачам, не понимающих русский язык депортировать в кишламки вместе с кпшолками и дитями
21:36:00 12-12-2024
Чукчи-чекисты тоже хочут кушать и звания.
13:36:23 13-12-2024
расстрел на месте, нехрен с ними разбираться
14:59:49 13-12-2024
Гость (13:36:23 13-12-2024) расстрел на месте, нехрен с ними разбираться... не, сначала допрос с особым пристрастием и получение важной информации, а уж потом того